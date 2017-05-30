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30 мая 2017, 12:46



Норильские медики поздравили с Днем защиты детей маленьких пациентов в больничных стационарах.



Просмотров:242 Инициатива принадлежит объединению профсоюзных организаций работников медучреждений. Такая акция проходит впервые, а до этого медицинские профсоюзы несколько лет подряд поздравляли ребятишек, находящихся на лечении в стационарных отделениях медучреждений с Новым годом. День защиты детей - это радостный праздник, и каждый родитель 1 июня старается порадовать своего ребенка каким-то приятным сюрпризом. По словам Ольги Борисенко, председателя объединения профсоюзных организаций работников медицинских учреждений, для мальчишек и девчонок, находящихся на лечении в больницах, такие незапланированные визиты - это радость и положительные эмоции. «Детки находятся в закрытом пространстве, им приходится проходить какие-то лечебные процедуры, часто не всегда приятные и болезненные, - поясняет Ольга Борисенко. - И нам захотелось их хоть немного порадовать и подарить воздушные шарики и игрушки. Тем более что у многих воздушные шарики ассоциируются именно с детством, счастьем и радостью, когда все легко и просто, а все проблемы отступят по мановению руки». Порядка ста ребятишек, которые проходят лечение в ПНД, детской городской больнице и городской больнице № 1, получили разноцветные воздушные шары и игрушки от норильских предпринимателей. Сотрудники объединения профсоюзных организаций работников медучреждений выражают благодарность за оказанную помощь Денису Зиновьеву, руководителю «ВСТ Транспортная компания», индивидуальным предпринимателям сестрам Людмиле Габасовой и Наталье Усик, а также председателям первичных профсоюзных организаций лечебных учреждений.