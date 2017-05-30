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30 мая 2017, 13:19



В Норильске межведомственная комиссия начала приемку городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.



Просмотров:240 Комиссия оценивает готовность учебных учреждений по ряду показателей, в том числе: санитарное состояние спален, игровых комнат и пищеблока, учет ростовозрастных особенностей детей при выборе мебели, безопасность в школе, доступность эвакуационных выходов, условия противопожарной безопасности и даже сохранность личных вещей ребят. Напомним, ГОЛы откроются традиционно с 1 июня – в этом году они будут работать на базе десяти школ в течение двух летних смен (с 1 по 30 июня и с 5 июля по 2 августа). В первую смену в летних лагерях отдохнут около 1000 детей в возрасте от 7 до 14 лет, во вторую – около 450. Первой комиссия посетила кайерканскую гимназию № 11, где лагерь рассчитан на 105 мест в первую смену и 75 – во вторую. Специалисты отметили высокую готовность школы к летней работе, в том числе креативность ее оформления. Следующей стала школа № 31, где члены комиссии обнаружили незначительные, по их словам, недочеты, которые должны быть устранены к 1 июня.«Замечания касались, к примеру, организации спальных мест, полагающихся детям до 9 лет включительно: потребуется заменить некоторые подушки и матрасы в связи с их износом. Этого требуют санитарные нормы и правила. Нашу комиссию предварял осмотр со стороны специалистов Роспотребнадзора, который также вынес свои замечания. Школы имели около двух месяцев для подготовки. Однако ряд ремонтных работ по правилам можно делать только после того, как закончится учебный процесс, например, покраска. За оставшееся время школы все проветрят, так что запаха краски не будет», - рассказала Елена Баландина, главный специалист управления общего и дошкольного образования администрации Норильска.В лицее № 3, где также летом откроется дневной лагерь, комиссия недостатков не обнаружила.