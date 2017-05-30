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Музейная Ночь 20-05-17

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
30 мая 2017, 17:00

В пятницу, 2 июня, в кайерканском клубе «Малышандия» состоится день открытых дверей.


На праздник в Молодежный центр Кайеркана приглашаются семьи с детьми до трех лет. Им предстоит отправиться в путешествие по стране «Малышандия»: побывать на площади «Мастерилок» и в студии «Рисовалка», оказаться на станциях «Космическая песочница» и «Физминуткино», отдохнуть на Книжном дворике и в необычном лесу. Пришедшие получают бонусом бесплатное посещение игровой площадки «Карусель». Всех желающих ждут с 10.30 до 13 часов по адресу: ул. Школьная, 10 (при входе необходимо охраннику предъявить документы), 3-й этаж, клуб «Малышандия».
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    Список новостей

 30 мая 2017 
18:13   Оленеводы Таймыра будут в суде отстаивать свое право на госсубсидирование. 18:00   В Норильске будут судить водителя, отказавшегося от медосвидетельствования.
17:56   17-летний житель Норильска предстанет перед судом за грабеж. 17:51   Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) выиграл тендер «Норникеля» на исследование трех причалов Дудинского морского порта.
17:47   Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке водительского удостоверения. 17:36   В Норильске прошло совещание по организации перевозок групп детей.
17:26   В Норильске сотрудники магазина помогли раскрыть кражу кошелька у покупательницы. 17:00   В пятницу, 2 июня, в кайерканском клубе «Малышандия» состоится день открытых дверей.
13:19   В Норильске межведомственная комиссия начала приемку городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 12:46   Норильские медики поздравили с Днем защиты детей маленьких пациентов в больничных стационарах.
12:37   В Норильске прошел выпускной экзамен для слушателей интенсивной школы «Праздник каждый день». 12:06   «Единая Россия» подвела итоги праймериз в Норильске.
11:58   И. о. вице-мэра Красноярска найден мертвым. 11:31   В Норильске раскрыли кражу денег у жителя Хакасии.
10:37   Кромка льда на Енисее находится в 300 км от Дудинки.

 29 мая 2017 
17:29   В Норильске по решению Россельхознадзора сожгли более тонны куриных крыльев. 17:00   В музее 41-й школы прошла встреча-знакомство с проектом «Тайны старого Норильска».
16:34   Норильчане впервые отпраздновали Международный день соседей. 16:06   Жителю Талнаха, повторно севшему за руль в состоянии опьянения, грозит до двух лет лишения свободы.
16:03   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась 30 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты. 15:58   Три года тюрьмы и лишение прав опеки грозит норильчанке за жестокое обращение с приемными детьми.
15:30   Поздравляем коллегу! Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в фотоконкурсе «Красота винтокрылых машин». 15:22   В преддверии ледохода власти города Норильска напоминают горожанам о мерах безопасности у водоемов в период паводка.
15:13   В Норильске начинают формировать состав местной общественной палаты. 15:01   В День защиты детей норильчане смогут познакомиться в музее с детской модой прошлого века и авторскими работами норильских мастериц.
14:47   «Норникель» принял участие в работе XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – антитеррор». 14:40   Полицейские посетили школы Норильска с передвижной выставкой оружия и спецсредств.
11:52   Внимание: опрос! 11:36   В Красноярском крае расследуются уголовные дела по фактам масштабных пожаров на территории региона.
11:16   Одиннадцатиклассники Норильска сдают сегодня первые ЕГЭ. 11:11   "Шерпы" в Норильске. Большая вездеходная экспедиция «На Восток!» в субботу прибыла в город.
11:02   Национальный атлас Арктики создали российские картографы. 10:50   «Норникель» провел корпоративный форум «Лидерство – это ответственность».
10:33   Ледоход на Енисее идет в районе Игарки. 10:16   Для оказания финансовой помощи погорельцам Красноярского края создан специальный счет.
09:52   Норильчане помогают погорельцам Красноярского края. 09:37   Ледоход в Дудинке ожидается с 1 по 4 июня. На Таймыре готовятся к предстоящему паводку.

 27 мая 2017 
11:40   В Дудинку прибыла большая вездеходная экспедиция «На восток!». В пятницу вечером команда из восьми человек на четырех вездеходах «Шерп» благополучно переправилась через реку Енисей.

 26 мая 2017 
18:26   Авиакомпания NordStar ограничивает перевозку оружия на своих рейсах. 18:08   Житель Норильска предстанет перед судом за вовлечение в распитие спиртных напитков несовершеннолетней.
18:02   Восемь единиц оружия изъяли норильские полицейские в рамках операции «Снегоход». 17:36   За создание так называемых «групп смерти» в интернете устанавливается уголовная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
15:10   Станция детско-юношеского туризма продолжает реализацию проекта «Музей бродячих романтиков». 15:02   У норильских 9-классников начался основной этап Государственной итоговой аттестации – ГИА.
14:59   На реконструкции взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта всего будут задействованы 340 человек. Норильчан из них – около 50. 14:16   В Красноярском крае стартовал прием заявок для участия в конкурсе «УМНИК».
14:01   Красноярские ученые внедрили уникальную тест-диагностику для лечения пациентов с нарушением обоняния. 14:00   Россиянам советуют не посещать Великобританию.
13:57   Новые назначения в крае. Управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил Александр Калашников. 13:38   Норильчанам предлагают помочь в сборе средств жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров.




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