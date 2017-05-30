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30 мая 2017, 17:00



В пятницу, 2 июня, в кайерканском клубе «Малышандия» состоится день открытых дверей.



Просмотров:199 На праздник в Молодежный центр Кайеркана приглашаются семьи с детьми до трех лет. Им предстоит отправиться в путешествие по стране «Малышандия»: побывать на площади «Мастерилок» и в студии «Рисовалка», оказаться на станциях «Космическая песочница» и «Физминуткино», отдохнуть на Книжном дворике и в необычном лесу. Пришедшие получают бонусом бесплатное посещение игровой площадки «Карусель». Всех желающих ждут с 10.30 до 13 часов по адресу: ул. Школьная, 10 (при входе необходимо охраннику предъявить документы), 3-й этаж, клуб «Малышандия».