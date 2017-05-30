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30 мая 2017, 17:26



В Норильске сотрудники магазина помогли раскрыть кражу кошелька у покупательницы.



Просмотров:193 В дежурную часть полиции от одного из продуктовых магазинов Центрального района поступило сообщение о задержании сотрудниками охраны женщины, подозреваемой в совершенной ранее краже .По вызову прибыл наряд полиции, который доставил задержанную в отдел полиции для разбирательства. Также стражи порядка изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которой был запечатлен момент хищения.Выяснилось, что двумя неделями ранее, находясь в помещении супермаркета, злоумышленница заметила на одной из стоек с продуктами кошелек, который забыла другая покупательница. Вместо того чтобы вернуть утраченную вещь хозяйке, подозреваемая вытащила из кошелька 11 тысяч рублей, а его выбросила на выходе из торговой точки. Женщина подумала, что хищение останется незамеченным, однако все ее действия попали в поле обзора камер видеонаблюдения. При повторном появлении подозреваемой в торговой точке сотрудники охраны узнали ее. Личность потерпевшей от действий злоумышленницы установили уже оперативники в ходе проводимой проверки. Ею оказалась норильчанка пенсионного возраста, которая написала заявление о краже.За совершение противоправного деяния в отношении 43-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Ведется расследование, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.