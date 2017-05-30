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30 мая 2017, 17:36



В Норильске прошло совещание по организации перевозок групп детей.



Просмотров:187 Красноярский край вышел в лидеры по числу погибших в ДТП детей. Неутешительную статистику сообщили в Заполярном отделе автотранспортного и автодорожного надзора на совещании, посвященном перевозкам организованных групп детей автобусами. Встреча прошла с участием перевозчиков и представителей заказчиков. Как отметил Александр Кровяков, начальник Заполярного отдела автотранспортного и автодорожного надзора Межрегионального УГАДН по Красноярскому краю, Республике Тыве и Республике Хакасии, было издано распоряжение по усилению обеспечения безопасности дорожного движения при перевозках детей автобусами. Причин несколько: во-первых - начались каникулы, и увеличилось количество перевозок школьников, и, во-вторых – рост числа ДТП с участием несовершеннолетних: с начала года в крае на дорогах погибли девять детей - трое пешеходов и шестеро пассажиров. Такого показателя, по словам Александра Кровякова, в регионе не наблюдалось последние пять лет. В связи с этим в апреле - мае Заполярный отдел уже провел проверки транспортных средств, осуществляющих соответствующие перевозки. У всех перевозчиков были выявлены нарушения транспортного законодательства.Согласно правилам перевозок групп детей автобусы должны быть оснащены техническими средствами контроля, обеспечивающими непрерывную регистрацию информации о скорости и маршруте транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя. Кроме того, в распоряжении надзорных органов должны быть списки сопровождающих детей лиц, документы посадки детей в автобус и сведения о водителе. К управлению автобусами допускаются водители, имеющие соответствующий стаж работы не менее одного года из последних трех лет и не совершавшие административных правонарушений и серьезных нарушений правил дорожного движения. Представителям перевозчиков и заказчиков настоятельно было рекомендовано ознакомить своих сотрудников с требованиями ГОСТа. Александр Кровяков также отметил, что при проверке перевозчиков не было выявлено автотранспортных средств, выпущенных ранее 2007 года, как и фактов несанкционированных перевозок. При этом серьезные нарушения, такие как обязательное страхование пассажиров от несчастных случаев при ДТП, уже устранены. «Остались некоторые детали. Но все требования ГОСТа будет непросто выполнить. К примеру, автобусы, перевозящие детей, должны быть покрашены в желтый цвет. Или, допустим, пока что не все автобусы оборудованы кнопкой связи пассажиров с водителем, не у всех имеются огнетушители необходимого объема. Все эти вопросы решаются, а отчет о проделанной работе необходимо предоставить в наш отдел до 15 июня, в противном случае к недобросовестным перевозчикам будут применены соответствующие меры», - резюмировал Кровяков. Сегодня на регулярных автобусных маршрутах работают девять перевозчиков в Норильске и один - в Дудинке. При этом детскими перевозками в Норильске занимаются МУП «НПОПАТ» и МБУ «Автохозяйство», в Дудинке – МУП «Пассажиравтотранс» и МКУ «Таймырская транспортная компания».