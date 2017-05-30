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30 мая 2017, 17:47



Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке водительского удостоверения.



Просмотров:186 В январе 2017 года на посту «Купец» инспекторы ДПС при проверке документов у водителя автомобиля «Рено-Логан» обнаружили признаками подделки на водительском удостоверении. Стражи правопорядка установили, что подлинный документ с аналогичным номером выдан на другое имя, задержанный водитель обучения не проходил, а подделку приобрел через сеть интернет. Для изготовления фальшивого удостоверения за вознаграждение в 25 тысяч рублей мужчина намеренно посредством электронной почты передал неизвестным ему лицам (материалы в отношении которых выделены в отдельное производство) копии документов и фотографии. В отношении норильчанина возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 33 и ч. 1 ст. 327 УК РФ «Пособничество в подделке иного официального документа». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд для принятия решения, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.