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30 мая 2017, 17:51



Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) выиграл тендер «Норникеля» на исследование трех причалов Дудинского морского порта.



Просмотров:169 Используя имеющиеся подходы и методики, специалисты института провели исследования третьего, четвертого и пятого морских причалов. По результатам исследований были выданы рекомендации провести их капитальный ремонт. По предварительным оценкам стоимость работ составит 350-500 млн рублей, сообщил проректор по научной работе СГУВТ Борис Палагушкин. Он отметил, что реконструкция причалов в случае с Дудинкой целесообразна, но обойдется слишком дорого, поэтому специалисты университета приняли решение ограничиться капитальным ремонтом. Работа проводится в рамках федерального приоритетного проекта по развитию Арктики. Дудинский морской порт - порт федерального значения, расположенный на Северном морском пути. Порт включает в себя 23 речных и девять морских причалов, способных принимать суда грузоподъемностью до 17 тыс. тонн.