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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:13 Оленеводы Таймыра будут в суде отстаивать свое право на госсубсидирование.
18:00 В Норильске будут судить водителя, отказавшегося от медосвидетельствования.
17:56 17-летний житель Норильска предстанет перед судом за грабеж.
17:51 Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) выиграл тендер «Норникеля» на исследование трех причалов Дудинского морского порта.
17:47 Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке водительского удостоверения.
17:36 В Норильске прошло совещание по организации перевозок групп детей.
17:26 В Норильске сотрудники магазина помогли раскрыть кражу кошелька у покупательницы.
17:00 В пятницу, 2 июня, в кайерканском клубе «Малышандия» состоится день открытых дверей.
13:19 В Норильске межведомственная комиссия начала приемку городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
12:46 Норильские медики поздравили с Днем защиты детей маленьких пациентов в больничных стационарах.
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