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30 мая 2017, 17:56



17-летний житель Норильска предстанет перед судом за грабеж.



Просмотров:180 В дежурную часть полиции обратилась 38-летняя жительница Норильска, которая сообщила, что ее несовершеннолетний сын был ограблен сверстником. Полицейские установили, что, пока родителей не было дома, их сын пригласил к себе компанию друзей, среди которых оказалась девушка, послужившая причиной его конфликта с подозреваемым. Узнав, что его подруга находится в гостях у другого парня, 17-летний молодой человек явился по названному ему в телефонном разговоре адресу, нанес несколько ударов хозяину квартиры, после чего похитил его наручные часы стоимостью около тысячи рублей. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. Как выяснилось, годом ранее несовершеннолетний злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен судом к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. В настоящий момент расследование очередного уголовного дела в отношении 17-летнего норильчанина закончено, в ближайшее время он предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.