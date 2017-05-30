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30 мая 2017, 18:00



В Норильске будут судить водителя, отказавшегося от медосвидетельствования.



Просмотров:207 В январе 2017 года на третьем километре автодороги Норильск - Талнах инспекторы ГИБДД зафиксировали дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «Рено-Логан». Транспортное средство находилось в кювете автодороги, водителя бригада скорой помощи доставила в городскую больницу, откуда мужчина сбежал и, вернувшись на место ДТП, встретился со стражами порядка. Учитывая то, что автомобилист имел внешние признаки алкогольного опьянения, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, на что он ответил отказом. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение, а после - в отдел полиции. Как установили стражи порядка, 34-летний задержанный ранее уже был наказан за аналогичное нарушение ПДД: в августе 2016 года за управление в нетрезвом виде автомобилист был подвергнут административному штрафу в размере 30 тысяч рублей и лишен права управления транспортным средством на 1,5 года. В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование дела завершено, материалы направлены в суд, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Сотрудники ГИБДД вновь обращают внимание участников дорожного движения на недопустимость управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения и призывают горожан в случае употребления спиртных напитков не садиться за руль, воспользовавшись услугами такси или пассажирским транспортом.