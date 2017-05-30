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30 мая 2017, 18:13



Оленеводы Таймыра будут в суде отстаивать свое право на госсубсидирование.



Просмотров:180 Глава муниципального района Сергей Ткаченко провел совещание с сельскохозяйственными товаропроизводителями Таймыра. На нем присутствовали индивидуальный предприниматель Роман Илькив, председатель и исполнительный директор кооператива СПК «Нэрм Нэнэча» Наталья Силкина и Людмила Рылова, а также ведущий экономист управления по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства администрации муниципального района Людмила Штабель, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Поводом для встречи стал отказ Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края в предоставлении хозяйствам Таймыра субсидий на содержание поголовья оленей. Как пояснили производители сельхозпродукции, двум индивидуальным предпринимателям Агентство отказало в выплате субсидии по причине предоставления пакета документов отчетности не в полном объеме. Кооперативу «Нэрм Нэнэча» из-за несоответствия требуемых документов в части подтверждения затрат, связанных с оленеводством. Таким образом, из 12 сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на субсидию, трем государство отказало. В ходе разговора руководители хозяйств заверили главу Таймыра о выполнении всех обязательств соглашения, а также проинформировали Сергея Ткаченко о своем намерении обратиться в суд для восстановления прав. Сергей Ткаченко в свою очередь отметил, что государственная поддержка северного оленеводства — важнейшая мера для сохранения исконной среды обитания на Севере, направленная на сохранение основ жизни коренных малочисленных народов Таймыра. И, если руководители хозяйств уверены в своей правоте, останавливаться ни в коем случае нельзя, свои права необходимо восстанавливать. Напомним, субсидии на компенсацию части затрат на содержание или по наращиванию поголовья северных оленей предоставляются производителям сельхозпродукции, занимающимся разведением домашних северных оленей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.