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30 мая 2017, 18:13

Оленеводы Таймыра будут в суде отстаивать свое право на госсубсидирование.


Глава муниципального района Сергей Ткаченко провел совещание с сельскохозяйственными товаропроизводителями Таймыра. На нем присутствовали индивидуальный предприниматель Роман Илькив, председатель и исполнительный директор кооператива СПК «Нэрм Нэнэча» Наталья Силкина и Людмила Рылова, а также ведущий экономист управления по делам коренных малочисленных народов Таймыра и вопросам сельского и промыслового хозяйства администрации муниципального района Людмила Штабель, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Поводом для встречи стал отказ Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края в предоставлении хозяйствам Таймыра субсидий на содержание поголовья оленей. Как пояснили производители сельхозпродукции, двум индивидуальным предпринимателям Агентство отказало в выплате субсидии по причине предоставления пакета документов отчетности не в полном объеме. Кооперативу «Нэрм Нэнэча» из-за несоответствия требуемых документов в части подтверждения затрат, связанных с оленеводством. Таким образом, из 12 сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на субсидию, трем государство отказало. В ходе разговора руководители хозяйств заверили главу Таймыра о выполнении всех обязательств соглашения, а также проинформировали Сергея Ткаченко о своем намерении обратиться в суд для восстановления прав. Сергей Ткаченко в свою очередь отметил, что государственная поддержка северного оленеводства — важнейшая мера для сохранения исконной среды обитания на Севере, направленная на сохранение основ жизни коренных малочисленных народов Таймыра. И, если руководители хозяйств уверены в своей правоте, останавливаться ни в коем случае нельзя, свои права необходимо восстанавливать. Напомним, субсидии на компенсацию части затрат на содержание или по наращиванию поголовья северных оленей предоставляются производителям сельхозпродукции, занимающимся разведением домашних северных оленей, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.
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    Список новостей

 30 мая 2017 
18:13   Оленеводы Таймыра будут в суде отстаивать свое право на госсубсидирование. 18:00   В Норильске будут судить водителя, отказавшегося от медосвидетельствования.
17:56   17-летний житель Норильска предстанет перед судом за грабеж. 17:51   Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) выиграл тендер «Норникеля» на исследование трех причалов Дудинского морского порта.
17:47   Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке водительского удостоверения. 17:36   В Норильске прошло совещание по организации перевозок групп детей.
17:26   В Норильске сотрудники магазина помогли раскрыть кражу кошелька у покупательницы. 17:00   В пятницу, 2 июня, в кайерканском клубе «Малышандия» состоится день открытых дверей.
13:19   В Норильске межведомственная комиссия начала приемку городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 12:46   Норильские медики поздравили с Днем защиты детей маленьких пациентов в больничных стационарах.
12:37   В Норильске прошел выпускной экзамен для слушателей интенсивной школы «Праздник каждый день». 12:06   «Единая Россия» подвела итоги праймериз в Норильске.
11:58   И. о. вице-мэра Красноярска найден мертвым. 11:31   В Норильске раскрыли кражу денег у жителя Хакасии.
10:37   Кромка льда на Енисее находится в 300 км от Дудинки.

 29 мая 2017 
17:29   В Норильске по решению Россельхознадзора сожгли более тонны куриных крыльев. 17:00   В музее 41-й школы прошла встреча-знакомство с проектом «Тайны старого Норильска».
16:34   Норильчане впервые отпраздновали Международный день соседей. 16:06   Жителю Талнаха, повторно севшему за руль в состоянии опьянения, грозит до двух лет лишения свободы.
16:03   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась 30 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты. 15:58   Три года тюрьмы и лишение прав опеки грозит норильчанке за жестокое обращение с приемными детьми.
15:30   Поздравляем коллегу! Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в фотоконкурсе «Красота винтокрылых машин». 15:22   В преддверии ледохода власти города Норильска напоминают горожанам о мерах безопасности у водоемов в период паводка.
15:13   В Норильске начинают формировать состав местной общественной палаты. 15:01   В День защиты детей норильчане смогут познакомиться в музее с детской модой прошлого века и авторскими работами норильских мастериц.
14:47   «Норникель» принял участие в работе XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – антитеррор». 14:40   Полицейские посетили школы Норильска с передвижной выставкой оружия и спецсредств.
11:52   Внимание: опрос! 11:36   В Красноярском крае расследуются уголовные дела по фактам масштабных пожаров на территории региона.
11:16   Одиннадцатиклассники Норильска сдают сегодня первые ЕГЭ. 11:11   "Шерпы" в Норильске. Большая вездеходная экспедиция «На Восток!» в субботу прибыла в город.
11:02   Национальный атлас Арктики создали российские картографы. 10:50   «Норникель» провел корпоративный форум «Лидерство – это ответственность».
10:33   Ледоход на Енисее идет в районе Игарки. 10:16   Для оказания финансовой помощи погорельцам Красноярского края создан специальный счет.
09:52   Норильчане помогают погорельцам Красноярского края. 09:37   Ледоход в Дудинке ожидается с 1 по 4 июня. На Таймыре готовятся к предстоящему паводку.

 27 мая 2017 
11:40   В Дудинку прибыла большая вездеходная экспедиция «На восток!». В пятницу вечером команда из восьми человек на четырех вездеходах «Шерп» благополучно переправилась через реку Енисей.

 26 мая 2017 
18:26   Авиакомпания NordStar ограничивает перевозку оружия на своих рейсах. 18:08   Житель Норильска предстанет перед судом за вовлечение в распитие спиртных напитков несовершеннолетней.
18:02   Восемь единиц оружия изъяли норильские полицейские в рамках операции «Снегоход». 17:36   За создание так называемых «групп смерти» в интернете устанавливается уголовная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.
15:10   Станция детско-юношеского туризма продолжает реализацию проекта «Музей бродячих романтиков». 15:02   У норильских 9-классников начался основной этап Государственной итоговой аттестации – ГИА.
14:59   На реконструкции взлетно-посадочной полосы норильского аэропорта всего будут задействованы 340 человек. Норильчан из них – около 50. 14:16   В Красноярском крае стартовал прием заявок для участия в конкурсе «УМНИК».
14:01   Красноярские ученые внедрили уникальную тест-диагностику для лечения пациентов с нарушением обоняния. 14:00   Россиянам советуют не посещать Великобританию.
13:57   Новые назначения в крае. Управление ФСБ России по Красноярскому краю возглавил Александр Калашников. 13:38   Норильчанам предлагают помочь в сборе средств жителям Красноярского края, пострадавшим от пожаров.




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