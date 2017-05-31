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31 мая 2017, 11:06

До 2035 года пенсии россиян расти не будут. Нулевой рост пенсий прогнозирует Минэкономразвития.


В ближайшие 20 лет реальный рост пенсий будет нулевым. Это следует из прогноза Минэкономразвития, на который ссылаются «Ведомости». Власти хотят повысить темп экономического роста за счет увеличения числа занятых граждан, инвестиционной активности и производительности труда. Из прогноза следует, что рост занятости может быть достигнут в том числе за счет повышения пенсионного возраста: для мужчин - до 65 лет, для женщин - до 63 лет. В таком случае число пенсионеров к 2035 году сократится на 23%, их станет меньше на семь млн человек, в сравнении с 2017 годом. При этом рост числа работающего населения составит один млн человек. Если же реформу не провести, то число пенсионеров увеличится на 5,4 млн человек, а число занятых россиян сократится на 3,2 млн. Как пишут «Ведомости», повышение пенсионного возраста будет сопровождаться резким падением уровня пенсий. Исходя из коэффициента замещения (отношение к заработной плате), падение составит 13%, то есть уменьшится с 35 до 22%. «От реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются», — делают вывод «Ведомости». Сокращение коэффициента замещения и числа пенсионеров снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда с 28 до 15%. При успешной реализации реформ экономический рост к 2026 году составит 3,5%. В ближайшие 20 лет доходы населения увеличатся на 55%, реальные зарплаты — на 56,5%, рост экономики составит 78% по сравнению с 2016 годом. Однако пенсии вырастут всего на 2,5%. Минэкономразвития считает, что их рост продолжится в 2024 году, но до 2022 года в реальном выражении они будут сокращаться. В итоге к 2035 году пенсии будут на 4% ниже уровня 2013 года. В прогнозе рассчитана индексация пенсий с 1 апреля на не более 1% в год исходя из роста доходов Пенсионного фонда. Чиновник из Минэкономразвития в беседе с «Ведомостями» пояснил, что это касается только неработающих пенсионеров. Страховые пенсии в целевом варианте плана с 1 февраля будут ежегодно увеличиваться на инфляцию прошлого года. В пересчете средняя страховая пенсия в 2035 году будет 13 тыс. руб., а неработающий пенсионер будет получить примерно 15,5 тыс. руб.
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17:26   В Норильске сотрудники магазина помогли раскрыть кражу кошелька у покупательницы. 17:00   В пятницу, 2 июня, в кайерканском клубе «Малышандия» состоится день открытых дверей.
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 29 мая 2017 
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