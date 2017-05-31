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31 мая 2017, 11:17



В Игарке – ледоход 8 баллов. До Дудинки осталось чуть более 200 км.



Просмотров:313 По информации Управления по делам ГО и ЧС Администрации района, уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки за сутки поднялся на 22 см и сегодня на 08.00 часов утра составил 10 м 25 см. В поселке Потапово накануне вечером зарегистрирована сорокаминутная подвижка. Вода за минувшие сутки поднялась на 9 см и сейчас находится на отметке 6 м 68 см. В Игарке - ледоход 8 баллов. Уровень воды на реке Енисей – 10 м 64 см, за сутки прибыло 138 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода за сутки поднялась на 4 см и сейчас составляет 8 м 45 см. Кромка льда находится в 216 км от Дудинки.