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31 мая 2017, 11:25



Пауэрлифтер из Дудинки удостоен звания «Мастер спорта России».



Просмотров:189 Торжественная церемония чествования лучших спортсменов и тренеров Таймыра по итогам 2016 года, проводимая в рамках празднования 350-летнего юбилея Дудинки, состоялась в большом зале кинодосугового центра «Арктика». Со словами приветствия к присутствующим обратился глава Таймыра Сергей Ткаченко. Он вручил благодарственные письма заслуженным тренерам Таймыра, среди которых были Игорь Насонов и Денис Бабыкин, представляющие спортивные секции Дудинского спортивного комплекса. Продолжил церемонию председатель Дудинского городского Совета депутатов Сергей Бородин. Из его рук награды, квалификационные книжки и значки кандидатов в мастера спорта получили воспитанники секции бокса Дома физкультуры Дудинского спортивного комплекса Руслан Ковальчук, Сергей Заболотный и Сергей Чуприн. Памятных подарков за высокие спортивные достижения в 2016 году были удостоены завоевавшие серебряную медаль и второе командное место первенства Красноярского края по баскетболу Мария Петрусенко и Екатерина Лукьянова. Среди спортсменов, занимающихся пауэрлифтингом, награды получили Дмитрий Заверуха, Вадим Закрыжевский, Сергей Фомин, выполнившие норматив «Кандидат в мастера спорта», и Дмитрий Приходько, ставший единственным в Дудинке обладателем высокого спортивного звания «Мастер спорта России». Отмечены были и победители первенства Красноярского края по боксу Егор Головань и Руслан Ковальчук, ставший ещё и серебряным призёром первенства СФО. Сергей Бородин вручил сувениры и подарок главы Дудинки — акробатические купальники — спортсменам из секции акробатики Тимиру Булатову, Анастасии Жарковой, Александру Нургалиеву и Александре Цапиной. Ещё один подарок главы города — комплекты футбольной формы — достались команде по мини-футболу «Таймыр» Дудинского спортивного комплекса. Тренеры спортсменов не остались без внимания. Благодарственные письма управления по делам молодёжи, семейной политике и спорту районной администрации за многолетний труд и подготовку результативных спортсменов получили тренеры секций Дудинского спортивного комплекса по мини-футболу Денис Бабыкин, по боксу Игорь Насонов и Алексей Ян, по баскетболу Ольга Данилкина и по пауэрлифтингу Эдуард Чепурных, сообщается на официальном сайте Дудинки.