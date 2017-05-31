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31 мая 2017, 11:46



В Норильске для воспитанников детского дома провели экскурсию на посадочной площадке аэропорта «Валёк».



Просмотров:222 Организовали экскурсию КОРП-волонтеры АО «НТЭК» ПАО ГМК «Норникель» при поддержке программы «Комбинат Добра». Провели для ребят из детского дома Норильска экскурсию на посадочной площадке «Валёк» ООО «Аэропорт «Норильск». Экскурсия прошла в рамках акции «ПРОФдети». Из рассказа начальника производства площадки Валерия Масько ребята узнали о том, что наши МИ-8 самые простые в сборке и ремонте, диаметр лопастей составляет 22 метра, грузоподъемность 4 тонны, 2 бака с горючим, а при необходимости можно подцепить еще два, но их уже придется ставить в салон. В штате малой авиации на сегодняшний день 16 вертолетов, и каждый из них перед вылетом проверяется тремя разными инстанциями. Удивило ребят то, что расход топлива измеряется не километрами, как в автомобиле, а часами. Экскурсия понравилась и воспитанникам детдома, и организаторам. Волонтеры НИЭКа благодарят специалистов «Валька», принявших участие в организации экскурсии и со своей стороны обещают, что подобные акции будут продолжаться.