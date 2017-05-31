Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 мая 2017, 12:11



Компания «Норникель» и Институт проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова разработают Хартию информационной безопасности критических объектов промышленности.

Идея создания специальной хартии была выдвинута компанией в конце апреля на проводимом при поддержке Совета безопасности РФ научном форуме "Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности". Инициативу поддержали ведущие российские предприятия индустриального сектора. Замдиректора Института проблем информационной безопасности МГУ Валерий Ященко подчеркнул, что актуальность разработки такого документа подтверждается фактически ежедневно. Угрозы информационной безопасности становятся глобальной проблемой, от которой могут пострадать целые отрасли, считают спесиалисты. Уязвимость финансовой, транспортно-логистической системы, технологических процессов - все это требует признания общих норм, не допускающих применение высоких технологий в качестве деструктивного инструмента против системообразующих предприятий. Первое обсуждение проекта хартии, разрабатываемой специалистами компании и института, планируется до конца этого года.

Просмотров:203 Основная идея Хартии - отказ от применения информационных технологий в целях нанесения ущерба предприятиям, чья деятельность является критически важной для экономики той или иной страны. Дополнительный эффект - формирование цивилизованных правил игры и методов конкуренции в цифровую эпоху. Это применимо как на уровне бизнес-сообществ, так и на уровне государственных структур, сообщил директор департамента защиты информации и IT-инфраструктуры Норникеля Дмитрий Григорьев.Идея создания специальной хартии была выдвинута компанией в конце апреля на проводимом при поддержке Совета безопасности РФ научном форуме "Партнерство государства, бизнеса и гражданского общества при обеспечении международной информационной безопасности". Инициативу поддержали ведущие российские предприятия индустриального сектора.Замдиректора Института проблем информационной безопасности МГУ Валерий Ященко подчеркнул, что актуальность разработки такого документа подтверждается фактически ежедневно. Угрозы информационной безопасности становятся глобальной проблемой, от которой могут пострадать целые отрасли, считают спесиалисты. Уязвимость финансовой, транспортно-логистической системы, технологических процессов - все это требует признания общих норм, не допускающих применение высоких технологий в качестве деструктивного инструмента против системообразующих предприятий.Первое обсуждение проекта хартии, разрабатываемой специалистами компании и института, планируется до конца этого года.