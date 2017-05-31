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31 мая 2017, 12:43



Панты северного оленя экспортируют в Поднебесную. Перспективы экспорта обсудят в середине июня в Харбине на Российско-Китайском ЭКСПО.



Просмотров:174 Первые легальные поставки пантов северного оленя в Китай провели в сезон 2016 года предприниматели Ямала. Панты — это рога северных оленей, клетки которых богаты кровью. Для почитателей восточной медицины это целебное сырье. Многие считают его эффективным лекарством от множества болезней. Из рогов в Китае делают пищевые добавки, которые в России не пользуются спросом. В восточной медицине считается, что панты оленей — это источник долголетия и омолаживающее средство. Считается, что препараты из них сокращают морщины, активизируют память, внимание, обостряют зрение, помогают вывести из организма тяжелые металлы и токсины. Панты добываются и в других северных регионах станы, где существует оленеводство, в том числе и на Таймыре. Однако, по оценкам экспертов, черный рынок продажи пантов гораздо больше - годовой оборот теневой продажи пантов только на Ямале составляет более 2,5 млрд рублей. Именно поэтому власти региона прилагают все усилия, чтобы легализовать пантовый рынок. В 2016 году оленеводы Ямала отправили на экспорт в Китай почти 40 тонн рогов, сумма контрактов составила порядка $1 млн. Представители малого и среднего бизнеса Ямала сами находят себе партнеров в Поднебесной. Власти же помогают решать таможенные вопросы и проблемы логистики. Китайские инвесторы заинтересованы в развитии такого сотрудничества, даже делают авансовые платежи и хотят продолжать поставки. Об этом сообщил директор департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Сергей Урамаев.Как рассказывают оленеводы, добыча пантов — очень трудоемкий процесс, период которого очень ограничен. Сначала отбирается молодняк оленей, потому что у них рога наиболее насыщены кровью. Затем ведется наблюдение за ростом пантов, где-то в июне рога становятся большими, и начинается заготовка, но главное, по словам оленеводов, успеть до того момента, пока они не начнут сохнуть.Чтобы остановить кровь у оленей и предотвратить заражение, места отреза обрабатывают народными средствами. Панты продаются по килограммам, за один — более 1 тыс. рублей. В прошлое лето одному из ямальских оленеводов удалось заготовить около 600 кг пантов. Промысловики сдают рога в совхозы или средним предпринимателям, которые сами уже сушат и консервируют панты, ищут покупателей.В России на данный момент отсутствует порядок выдачи разрешений на переработку пантов и эндокринного ферментного сырья, также нет необходимых ГОСТов, в результате существует нелегитимный и неконтролируемый рынок. Ценное сырье попадает на стихийную продажу, при которой государственные бюджеты различных уровней теряют доходы в виде налогов.