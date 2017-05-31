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31 мая 2017, 12:47



Жителей Кайеркана приглашают на ЭкоАкцию «Под голубыми небесами».



Просмотров:171 5 июня, во Всемирный день окружающей среды и накануне дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, кайерканские библиотеки приглашают жителей района принять участие в ЭкоАкции «Под голубыми небесами…». Для всех желающих будет организована экскурсия по Кайеркану и чтение стихов Александра Пушкина о природе. А для того чтобы район стал еще чище, приготовили в достаточном количестве перчатки и пакеты для сбора мусора в любимом районе зоны отдыха горожан – у ручья. Место встречи – гимназия № 11 по адресу: Надеждинская, 16, в 14:00.