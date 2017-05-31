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31 мая 2017, 14:55



Норильские полицейские предупреждают граждан об опасности терроризма и призывают к бдительности.

Ролик длится 75 секунд, посмотреть его можно на сайте ОМВД РФ по г. Норильску по ссылке: https://норильск.24.мвд.рф/news/item/10370900/.

Просмотров:149 Сотрудники ОМВД России по г. Норильску подготовили видеоролик, в котором рассказывают, как правильно поступать при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей. Стражи порядка надеются, что ролик поможет горожанам уберечь себя и своих близких в случае опасной ситуации.Ролик длится 75 секунд, посмотреть его можно на сайте ОМВД РФ по г. Норильску по ссылке: https://норильск.24.мвд.рф/news/item/10370900/.