Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 мая 2017, 15:05



В городе стартует благотворительный фестиваль «Летний добрый Норильск - 2017».

Стартует «Летний добрый Норильск - 2017» 1 июня карнавалом сказок «В Тридевятом царстве» и фотовыставкой в музее «Детская мода 100 лет назад», и в этот же день на открытии фестиваля горожане услышат гимн «Доброго Норильска». Слова и музыка гимна - это вклад в развитие благотворительности творческого объединения «Сцена» и Александра Халикова. Финиширует фестиваль благотворительным забегом «Норильск, беги за мной», который состоится 8 июля. Программа фестиваля насчитывает более 20 всевозможных мероприятий, событий, соревнований, благотворительных акций и инициатив. План мероприятий фестиваля решено не ограничивать уже заявленными и дать возможность активным и неравнодушным горожанам, организациям и инициативным группам дополнять его своими идеями и проектами. Другим масштабным мероприятием, которое пройдет в рамках фестиваля в эту субботу в музее Норильска (Ленинский пр., 14) с 14 до 18 часов, станет событие от благотворительного фонда «Территория добра» - «Как дети...». В программе запланированы: встреча с рыцарями, танцорами брейк-данс, мастерская «Самоделкина», фотовыставка «Как в детстве» и многое, многое другое. Главным мероприятием события «Как дети...» станет съемка сотрудниками ГТРК «Норильск» ток-шоу «100 вопросов о благотворительности», которое начнется в 16.00. Участниками ток-шоу смогут стать все желающие. Анонсы о предстоящих акциях, проектах, событиях в рамках фестиваля «Летний добрый Норильск» можно будет прочитать как в газете "Заполярная правда", так и на ее сайте www.gazetazp.ru.

Просмотров:146 Подготовка к этому масштабному и яркому событию началась еще зимой. К организации фестиваля подключились руководители администрации и управления, компания «Норникель» и ее специалисты, а также благотворительный фонд «Территория добра», который стал идейным вдохновителем и продолжателем движения добрых городов, и другие местные благотворительные фонды и общественные организации.Стартует «Летний добрый Норильск - 2017» 1 июня карнавалом сказок «В Тридевятом царстве» и фотовыставкой в музее «Детская мода 100 лет назад», и в этот же день на открытии фестиваля горожане услышат гимн «Доброго Норильска». Слова и музыка гимна - это вклад в развитие благотворительности творческого объединения «Сцена» и Александра Халикова. Финиширует фестиваль благотворительным забегом «Норильск, беги за мной», который состоится 8 июля.Программа фестиваля насчитывает более 20 всевозможных мероприятий, событий, соревнований, благотворительных акций и инициатив. План мероприятий фестиваля решено не ограничивать уже заявленными и дать возможность активным и неравнодушным горожанам, организациям и инициативным группам дополнять его своими идеями и проектами.Другим масштабным мероприятием, которое пройдет в рамках фестиваля в эту субботу в музее Норильска (Ленинский пр., 14) с 14 до 18 часов, станет событие от благотворительного фонда «Территория добра» - «Как дети...». В программе запланированы: встреча с рыцарями, танцорами брейк-данс, мастерская «Самоделкина», фотовыставка «Как в детстве» и многое, многое другое. Главным мероприятием события «Как дети...» станет съемка сотрудниками ГТРК «Норильск» ток-шоу «100 вопросов о благотворительности», которое начнется в 16.00. Участниками ток-шоу смогут стать все желающие.Анонсы о предстоящих акциях, проектах, событиях в рамках фестиваля «Летний добрый Норильск» можно будет прочитать как в газете "Заполярная правда", так и на ее сайте www.gazetazp.ru.