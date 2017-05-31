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31 мая 2017, 15:38



Сегодня из Норильска в Красноярск двумя рейсами отправили гуманитарный груз, который норильчане собрали для погорельцев Канского, Лесосибирского, Бирилюсского и Нижнеингашского районов.

Напомним, гуманитарная помощь для тех, кто пострадал от пожаров в Красноярском крае, собиралась в течение трех дней, с 28 по 30 мая, Молодежным центром города и благотворительным фондом «Территория добра». За три дня норильчане собрали 3 тонны 657 кг гуманитарного груза. Безвозмездную доставку взяли на себя один из авиаперевозчиков и транспортная компания города, в аэропорту Емельяново груз встретил представитель администрации Норильска. Надо отметить, что сбор денежных средств продолжается. Оказать помощь погорельцам можно, перечислив денежные средства на специальный счёт, открытый региональным министерством финансов: Получатель: УФК по Красноярскому краю (Министерство финансов Красноярского края, л/с 05192003890), р/с 40302810100002000059. Банк получателя: Отделение Красноярск, БИК 040407001, ИНН 2460071533, КПП 246001001, ОКТМО 04701000. В назначении платежа следует указать: Для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров на территории Красноярского края.

Просмотров:117 «Всего было загружено 300 мест ценного груза. Кроме продуктов питания (сахара, консервов, круп, масла и других) в пострадавшие регионы отправлены коробки с детской и взрослой одеждой, постельным бельем, обувью, бытовой техникой и множеством других вещей. Целые сутки два десятка волонтеров, в числе которых были студенты политехнического колледжа, представители «Молодой гвардии Единой России», православной церкви и просто неравнодушные горожане, занимались сортировкой и упаковкой», - рассказывает один из ответственных за акцию, заместитель директора Молодежного центра Роман Столяров.Напомним, гуманитарная помощь для тех, кто пострадал от пожаров в Красноярском крае, собиралась в течение трех дней, с 28 по 30 мая, Молодежным центром города и благотворительным фондом «Территория добра».За три дня норильчане собрали 3 тонны 657 кг гуманитарного груза. Безвозмездную доставку взяли на себя один из авиаперевозчиков и транспортная компания города, в аэропорту Емельяново груз встретил представитель администрации Норильска.Надо отметить, что сбор денежных средств продолжается. Оказать помощь погорельцам можно, перечислив денежные средства на специальный счёт, открытый региональным министерством финансов:Получатель: УФК по Красноярскому краю (Министерство финансов Красноярского края, л/с 05192003890), р/с 40302810100002000059.Банк получателя: Отделение Красноярск, БИК 040407001, ИНН 2460071533, КПП 246001001, ОКТМО 04701000.В назначении платежа следует указать: Для оказания помощи гражданам, пострадавшим от пожаров на территории Красноярского края.