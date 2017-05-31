Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 мая 2017, 15:59



Уровень воды этим летом в Норилке ожидается в рамках средних многолетних значений.

Андрей Магеров также отметил, что толщина льда составляет 160 см – это также в рамках среднегодовых значений. При этом прогноз вскрытия Норилки в пределах 7-10 дней после ледохода на Енисее в Дудинки, где он ожидается 4 июня. Сейчас ледоход проходит Игарку. «Работы на дамбе реки Норилка ведутся согласно утвержденному плану», - добавил Андрей Магеров.

Просмотров:132 Об этом сообщил Андрей Магеров, начальник управления по делам ГО и ЧС администрации Норильска. По его словам, нет рисков подтопления объектов вокруг реки, за исключением сооружений, располагающихся вдоль берега. 31 мая в районе водозабора №1 уровень воды был на отметке 13,71 м по местной системе высот, подъем за сутки составляет 12 см.Андрей Магеров также отметил, что толщина льда составляет 160 см – это также в рамках среднегодовых значений. При этом прогноз вскрытия Норилки в пределах 7-10 дней после ледохода на Енисее в Дудинки, где он ожидается 4 июня. Сейчас ледоход проходит Игарку.«Работы на дамбе реки Норилка ведутся согласно утвержденному плану», - добавил Андрей Магеров.