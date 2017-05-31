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31 мая 2017, 16:03



1 июня страна отметит День защиты детей. В Большом Норильске подготовлена большая праздничная программа.

Карнавал стартует в 18.00 от Театральной площади и пройдет по главной улице города - Ленинскому проспекту. Завершится шествие на площади Комсомольской, где в 18.30 начнется конкурсно-развлекательная программа с интерактивными играми и розыгрышами. К участию в карнавале приглашаются все желающие. Построение колонн начнется в 17.30 на Театральной площади. В связи с праздничными мероприятиями с 16 до 20 часов будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств по Ленинскому проспекту на участке от площади Гвардейской до улицы Орджоникидзе. Праздничные мероприятия также запланированы в районах Талнах и Кайеркан. В Талнахе на площади Горняков с 16.30 ребят будут встречать волонтеры из Молодежного центра в ростовых костюмах сказочных персонажей. На протяжении праздника будут работать различные интерактивные площадки, организованные КДЦ им. В. Высоцкого, Центром внешкольной работы Талнаха и Талнахской городской библиотекой. На «Спортивной» площадке маленькие зрители смогут принять участие в забавных эстафетах, играх и соревнованиях. Любители танцев и песен смогут поучаствовать в «Творческой» площадке. Мастера аквагрима «Волшебный карандаш» разрисуют лица ребят. Маленькие художники примут участие в конкурсе рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!». «Умники» и «умницы» проверят свои знания в литературном дартсе, а любители быстрой езды смогут принять участие в самокатном ралли. В фотоателье «Сказочное царство» можно будет сфотографироваться в элементах костюмов сказочных персонажей. С 11.00 до 19.00 в Талнахском филиале музея пройдет день открытых дверей. В 16.00 и в 17.30 от здания администрации Талнаха будут организованы семейные экскурсии «Памятные места Талнаха». В Кайеркане на сцене культурно-досугового центра «Юбилейный» в 18.00 начнется развлекательная программа для малышей «Яркая планета Детство» с активными играми и театрализованной постановкой. Программа организована центром «Юбилейный» и Домом детского творчества Кайеркана. Дошколят ждут на развлекательную программу «Яркая планета Детство», где самых юных жителей района встретят участники театральной студии «Сцена и я» в костюмах сказочных героев и проведут интерактивную танцевальную разминку. Праздник продолжится в зрительном зале: ребятишки увидят театрализованную постановку о том, как коротышки Знайка и Незнайка спасали планету от загрязнения, которое устроил коварный Скуперфильд. Весь праздничный день КДЦ «Юбилейный» будет наполнен шутками, играми и удивительными превращениями. Провести вместе праздничный день приглашают также библиотеки Норильска, Талнаха и Кайеркана. В 14.00 в Библиотеке семейного чтения № 3 (проезд Котульского, 15) состоится праздник «В стране счастливого детства». В планах – веселые песни, игры, танцы. А в холле Детской библиотеки имени Саши Петряева (Ленинский проспект, 20а) в 16.00 пройдет акция «Летнее настроение». Юных читателей ждет интерактивная «Сказка о цветных карандашах, доброй кисточке и злом Кощее Бесцветном», конкурсы, игры и подарки. В Талнахе в 11.00 в библиотеке № 6 (ул. Энтузиастов, 1а) состоится игровая программа «Пусть всегда будет солнце!». Детвору ждут многочисленные игры и конкурсы, сказочные викторины, разгадывание кроссворда и книжные выставки «Детство – счастливая пора» и «Лето! Каникулы! Море веселья!» с красочными и веселыми книгами для летнего чтения. В Кайеркане в 12.00 приглашают в библиотеку № 1 по адресу: улица Первомайская, 42, на увлекательное чтение «Сказки с молоком. Для самых маленьких». Юных читателей ждет встреча с героями сказок «Колобок» и «Теремок», творческие мастерские «Мастер-фломастер», «Веселый пластилин» и, конечно же, мультфильм.

Просмотров:135 Главное событие - праздничное костюмированное шествие «В Тридевятом царстве».Карнавал стартует в 18.00 от Театральной площади и пройдет по главной улице города - Ленинскому проспекту. Завершится шествие на площади Комсомольской, где в 18.30 начнется конкурсно-развлекательная программа с интерактивными играми и розыгрышами. К участию в карнавале приглашаются все желающие. Построение колонн начнется в 17.30 на Театральной площади.В связи с праздничными мероприятиями с 16 до 20 часов будет временно прекращено движение всех видов транспортных средств по Ленинскому проспекту на участке от площади Гвардейской до улицы Орджоникидзе.Праздничные мероприятия также запланированы в районах Талнах и Кайеркан.В Талнахе на площади Горняков с 16.30 ребят будут встречать волонтеры из Молодежного центра в ростовых костюмах сказочных персонажей. На протяжении праздника будут работать различные интерактивные площадки, организованные КДЦ им. В. Высоцкого, Центром внешкольной работы Талнаха и Талнахской городской библиотекой. На «Спортивной» площадке маленькие зрители смогут принять участие в забавных эстафетах, играх и соревнованиях. Любители танцев и песен смогут поучаствовать в «Творческой» площадке.Мастера аквагрима «Волшебный карандаш» разрисуют лица ребят. Маленькие художники примут участие в конкурсе рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!». «Умники» и «умницы» проверят свои знания в литературном дартсе, а любители быстрой езды смогут принять участие в самокатном ралли. В фотоателье «Сказочное царство» можно будет сфотографироваться в элементах костюмов сказочных персонажей.С 11.00 до 19.00 в Талнахском филиале музея пройдет день открытых дверей. В 16.00 и в 17.30 от здания администрации Талнаха будут организованы семейные экскурсии «Памятные места Талнаха».В Кайеркане на сцене культурно-досугового центра «Юбилейный» в 18.00 начнется развлекательная программа для малышей «Яркая планета Детство» с активными играми и театрализованной постановкой. Программа организована центром «Юбилейный» и Домом детского творчества Кайеркана. Дошколят ждут на развлекательную программу «Яркая планета Детство», где самых юных жителей района встретят участники театральной студии «Сцена и я» в костюмах сказочных героев и проведут интерактивную танцевальную разминку. Праздник продолжится в зрительном зале: ребятишки увидят театрализованную постановку о том, как коротышки Знайка и Незнайка спасали планету от загрязнения, которое устроил коварный Скуперфильд. Весь праздничный день КДЦ «Юбилейный» будет наполнен шутками, играми и удивительными превращениями.Провести вместе праздничный день приглашают также библиотеки Норильска, Талнаха и Кайеркана.В 14.00 в Библиотеке семейного чтения № 3 (проезд Котульского, 15) состоится праздник «В стране счастливого детства». В планах – веселые песни, игры, танцы. А в холле Детской библиотеки имени Саши Петряева (Ленинский проспект, 20а) в 16.00 пройдет акция «Летнее настроение». Юных читателей ждет интерактивная «Сказка о цветных карандашах, доброй кисточке и злом Кощее Бесцветном», конкурсы, игры и подарки.В Талнахе в 11.00 в библиотеке № 6 (ул. Энтузиастов, 1а) состоится игровая программа «Пусть всегда будет солнце!». Детвору ждут многочисленные игры и конкурсы, сказочные викторины, разгадывание кроссворда и книжные выставки «Детство – счастливая пора» и «Лето! Каникулы! Море веселья!» с красочными и веселыми книгами для летнего чтения.В Кайеркане в 12.00 приглашают в библиотеку № 1 по адресу: улица Первомайская, 42, на увлекательное чтение «Сказки с молоком. Для самых маленьких». Юных читателей ждет встреча с героями сказок «Колобок» и «Теремок», творческие мастерские «Мастер-фломастер», «Веселый пластилин» и, конечно же, мультфильм.