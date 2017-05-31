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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:26 Напряженности и ажиотажа с приобретением авиабилетов на период реконструкции ВПП нет. В свободной продаже имеются билеты по всем направлениям и практически на все даты.
17:21 "Почта России" разработала специальную схему доставки почтовых грузов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».
17:11 Летняя оздоровительная кампания для детей работников «Норникеля» началась на неделю раньше обычного.
16:53 Праздник выпускников «Сияние Севера» пройдет в Норильске 17 июня.
16:26 В столице Таймыра прошла экологическая акция «Лёд идет!».
16:23 Таймырские спортсмены отлично выступили на чемпионате и первенстве Красноярского края и первенстве Сибирского федерального округа по кендо.
16:19 Сегодня отмечается 82-я годовщина образования подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России.
16:15 В ходе весенней призывной кампании ряды Вооруженных сил РФ пополнили 128 жителей Норильска и Таймыра.
16:03 1 июня страна отметит День защиты детей. В Большом Норильске подготовлена большая праздничная программа.
15:59 Уровень воды этим летом в Норилке ожидается в рамках средних многолетних значений.
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