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31 мая 2017, 16:15



В ходе весенней призывной кампании ряды Вооруженных сил РФ пополнили 128 жителей Норильска и Таймыра.

Валерий Нестеров также заметил, что на сегодняшний день в розыске находятся 72 уклониста. На каждого из них оформлены административные приводы.

Просмотров:107 По сообщению начальника отдела военного комиссариата Красноярского края по городу Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району Валерия Нестерова, всего через призывные комиссии прошли 800 человек. Новшеством нынешней призывной кампании стало тестирование в краевом пересыльном пункте молодых людей на предмет употребления наркотических средств. Из 128 человек военной полицией был выявлен один призывник, в крови которого обнаружили запрещенные препараты. Военком уточнил, что в других регионах количество потребителей наркотиков среди призывников оказалось в разы больше. Нерадивый норильчанин был помещен в стационар, после чего направлен к месту службы.Валерий Нестеров также заметил, что на сегодняшний день в розыске находятся 72 уклониста. На каждого из них оформлены административные приводы.