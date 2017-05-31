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31 мая 2017, 16:19



Сегодня отмечается 82-я годовщина образования подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России.



В этот день в 1935 году СНК СССР и ЦК ВКП (б) принято Постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» и Постановление ЦИК и СНК СССР от 5 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». В составе НКВД были выделены специальные работники, созданы детские приемники-распределители. Во время Великой Отечественной войны и после нее функционировали отделы по борьбе с детской беспризорностью и преступностью. Сегодня подразделения по делам несовершеннолетних – главное звено в профилактике подростковой преступности и защите прав детей. Основу коллектива подразделений по делам несовершеннолетних в Норильске составляют женщины, на чьи плечи легла забота о детях, которые в силу жизненных обстоятельств не могут получить должную ласку и заботу от родителей, либо, однажды оступившись, попали на учет в полицию. Инспекторы ПДН не только отстаивают права детей и подростков, но и порой защищают их от собственных родителей. В полиции нет другого такого подразделения, которое выполняло бы эту функцию в том объеме, в котором выполняет служба ПДН. Работа с проблемными детьми и неблагополучными семьями – крайне непростая задача. Эта работа требует большого профессионализма, знания оперативной обстановки и умения использовать в работе педагогические навыки. Норильским инспекторам по делам несовершеннолетних это успешно удается: в настоящее время уровень подростковой преступности на территории города по сравнению с предыдущим годом снизился более чем на 50%.Сегодня в подразделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску несет службу 21 сотрудник. Под их пристальным вниманием находятся свыше 220 детей и более 100 родителей, состоящих на профилактическом учете. Коллектив отдела МВД России по г. Норильску поздравил сотрудников ПДН с профессиональным праздником, отдельных сотрудников подразделения представители руководящего состава норильской полиции поощрили благодарственными письмами, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:119 Сегодня отмечается 82-я годовщина образования подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России.В этот день в 1935 году СНК СССР и ЦК ВКП (б) принято Постановление «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» и Постановление ЦИК и СНК СССР от 5 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних». В составе НКВД были выделены специальные работники, созданы детские приемники-распределители. Во время Великой Отечественной войны и после нее функционировали отделы по борьбе с детской беспризорностью и преступностью. Сегодня подразделения по делам несовершеннолетних – главное звено в профилактике подростковой преступности и защите прав детей. Основу коллектива подразделений по делам несовершеннолетних в Норильске составляют женщины, на чьи плечи легла забота о детях, которые в силу жизненных обстоятельств не могут получить должную ласку и заботу от родителей, либо, однажды оступившись, попали на учет в полицию. Инспекторы ПДН не только отстаивают права детей и подростков, но и порой защищают их от собственных родителей. В полиции нет другого такого подразделения, которое выполняло бы эту функцию в том объеме, в котором выполняет служба ПДН. Работа с проблемными детьми и неблагополучными семьями – крайне непростая задача. Эта работа требует большого профессионализма, знания оперативной обстановки и умения использовать в работе педагогические навыки. Норильским инспекторам по делам несовершеннолетних это успешно удается: в настоящее время уровень подростковой преступности на территории города по сравнению с предыдущим годом снизился более чем на 50%.Сегодня в подразделении по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску несет службу 21 сотрудник. Под их пристальным вниманием находятся свыше 220 детей и более 100 родителей, состоящих на профилактическом учете. Коллектив отдела МВД России по г. Норильску поздравил сотрудников ПДН с профессиональным праздником, отдельных сотрудников подразделения представители руководящего состава норильской полиции поощрили благодарственными письмами, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.