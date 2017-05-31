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31 мая 2017, 16:23



Таймырские спортсмены отлично выступили на чемпионате и первенстве Красноярского края и первенстве Сибирского федерального округа по кендо.



Просмотров:114 В краевой столице 28 мая состоялись чемпионат и первенство Красноярского края и первенство Сибирского федерального округа по кендо, где таймырские спортсмены завоевали три бронзовые и одну серебряную медали. Всего в соревнованиях приняли участие 23 человека из Железногорска, Дудинки и Красноярска. Таймыр представили четверо спортсменов местной спортивной общественной организации "Таймырская Федерация КЕНДО". По результатам турнира в личном зачете чемпионата Красноярского края по кендо третье место завоевали Сергей Хомяков и Александр Чалкин. Третьим в первенстве СФО стал Николай Григоров. Анна Савенок немного уступила сопернице в финале и заняла второе место. Победители и призеры соревнований были отмечены медалями и грамотами, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.