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31 мая 2017, 16:23

Таймырские спортсмены отлично выступили на чемпионате и первенстве Красноярского края и первенстве Сибирского федерального округа по кендо.


В краевой столице 28 мая состоялись чемпионат и первенство Красноярского края и первенство Сибирского федерального округа по кендо, где таймырские спортсмены завоевали три бронзовые и одну серебряную медали. Всего в соревнованиях приняли участие 23 человека из Железногорска, Дудинки и Красноярска. Таймыр представили четверо спортсменов местной спортивной общественной организации "Таймырская Федерация КЕНДО". По результатам турнира в личном зачете чемпионата Красноярского края по кендо третье место завоевали Сергей Хомяков и Александр Чалкин. Третьим в первенстве СФО стал Николай Григоров. Анна Савенок немного уступила сопернице в финале и заняла второе место. Победители и призеры соревнований были отмечены медалями и грамотами, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.
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    Список новостей

 31 мая 2017 
17:26   Напряженности и ажиотажа с приобретением авиабилетов на период реконструкции ВПП нет. В свободной продаже имеются билеты по всем направлениям и практически на все даты. 17:21   "Почта России" разработала специальную схему доставки почтовых грузов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».
17:11   Летняя оздоровительная кампания для детей работников «Норникеля» началась на неделю раньше обычного. 16:53   Праздник выпускников «Сияние Севера» пройдет в Норильске 17 июня.
16:26   В столице Таймыра прошла экологическая акция «Лёд идет!». 16:23   Таймырские спортсмены отлично выступили на чемпионате и первенстве Красноярского края и первенстве Сибирского федерального округа по кендо.
16:19   Сегодня отмечается 82-я годовщина образования подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России. 16:15   В ходе весенней призывной кампании ряды Вооруженных сил РФ пополнили 128 жителей Норильска и Таймыра.
16:03   1 июня страна отметит День защиты детей. В Большом Норильске подготовлена большая праздничная программа. 15:59   Уровень воды этим летом в Норилке ожидается в рамках средних многолетних значений.
15:38   Сегодня из Норильска в Красноярск двумя рейсами отправили гуманитарный груз, который норильчане собрали для погорельцев Канского, Лесосибирского, Бирилюсского и Нижнеингашского районов. 15:05   В городе стартует благотворительный фестиваль «Летний добрый Норильск - 2017».
14:55   Норильские полицейские предупреждают граждан об опасности терроризма и призывают к бдительности. 12:47   Жителей Кайеркана приглашают на ЭкоАкцию «Под голубыми небесами».
12:43   Панты северного оленя экспортируют в Поднебесную. Перспективы экспорта обсудят в середине июня в Харбине на Российско-Китайском ЭКСПО. 12:11   Компания «Норникель» и Институт проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова разработают Хартию информационной безопасности критических объектов промышленности.
11:46   В Норильске для воспитанников детского дома провели экскурсию на посадочной площадке аэропорта «Валёк». 11:25   Пауэрлифтер из Дудинки удостоен звания «Мастер спорта России».
11:17   В Игарке – ледоход 8 баллов. До Дудинки осталось чуть более 200 км. 11:06   До 2035 года пенсии россиян расти не будут. Нулевой рост пенсий прогнозирует Минэкономразвития.
10:55   Прокуратура Норильска выявила нарушения трудовых прав работников, занятых на строительстве перинатального центра. 09:41   В Норильске приступили к летним дорожным работам.

 30 мая 2017 
18:13   Оленеводы Таймыра будут в суде отстаивать свое право на госсубсидирование. 18:00   В Норильске будут судить водителя, отказавшегося от медосвидетельствования.
17:56   17-летний житель Норильска предстанет перед судом за грабеж. 17:51   Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) выиграл тендер «Норникеля» на исследование трех причалов Дудинского морского порта.
17:47   Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке водительского удостоверения. 17:36   В Норильске прошло совещание по организации перевозок групп детей.
17:26   В Норильске сотрудники магазина помогли раскрыть кражу кошелька у покупательницы. 17:00   В пятницу, 2 июня, в кайерканском клубе «Малышандия» состоится день открытых дверей.
13:19   В Норильске межведомственная комиссия начала приемку городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 12:46   Норильские медики поздравили с Днем защиты детей маленьких пациентов в больничных стационарах.
12:37   В Норильске прошел выпускной экзамен для слушателей интенсивной школы «Праздник каждый день». 12:06   «Единая Россия» подвела итоги праймериз в Норильске.
11:58   И. о. вице-мэра Красноярска найден мертвым. 11:31   В Норильске раскрыли кражу денег у жителя Хакасии.
10:37   Кромка льда на Енисее находится в 300 км от Дудинки.

 29 мая 2017 
17:29   В Норильске по решению Россельхознадзора сожгли более тонны куриных крыльев. 17:00   В музее 41-й школы прошла встреча-знакомство с проектом «Тайны старого Норильска».
16:34   Норильчане впервые отпраздновали Международный день соседей. 16:06   Жителю Талнаха, повторно севшему за руль в состоянии опьянения, грозит до двух лет лишения свободы.
16:03   Осторожно: мошенники! Жительница Норильска лишилась 30 тысяч рублей, сообщив злоумышленнику данные своей карты. 15:58   Три года тюрьмы и лишение прав опеки грозит норильчанке за жестокое обращение с приемными детьми.
15:30   Поздравляем коллегу! Фотокорреспондент «Заполярной правды» Денис Кожевников стал победителем в фотоконкурсе «Красота винтокрылых машин». 15:22   В преддверии ледохода власти города Норильска напоминают горожанам о мерах безопасности у водоемов в период паводка.
15:13   В Норильске начинают формировать состав местной общественной палаты. 15:01   В День защиты детей норильчане смогут познакомиться в музее с детской модой прошлого века и авторскими работами норильских мастериц.
14:47   «Норникель» принял участие в работе XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – антитеррор». 14:40   Полицейские посетили школы Норильска с передвижной выставкой оружия и спецсредств.
11:52   Внимание: опрос!




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