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31 мая 2017, 16:26



В столице Таймыра прошла экологическая акция «Лёд идет!».



Просмотров:125 Акцию «Лёд идёт!» «Таймырский краеведческий музей» проводит для жителей столицы Таймыра и членов клуба «Музейная семья» каждый год.Участники акции встретились на площадке Таймырского краеведческого музея, где для них была организована увлекательная экологическая квест–игра. Родители вместе с детьми с интересом прошли познавательный маршрут, выполняя задания и отвечая на вопросы о природе Таймыра. Ответы и подсказки к заданиям можно было найти в экспозиции краеведческого музея. Взаимопомощь и смекалка помогла им выполнить все задания.В завершении акции участники разбились на команды и принялись за создание плакатов на тему «Я на ледоходе!». Завершилось мероприятие презентацией плакатов, созданных в защиту экологии Арктики, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Как отметила заведующая отделом природы Таймырского краеведческого музея Эмилия Стамбровская, целью акции стало, прежде всего, экологическое просвещение таймырцев на основе уникальной естественнонаучной коллекции музея и современной экспозиции. «Музей хранит бесценные коллекции, играющие огромную роль в экологическом образовании и воспитании северян. И, кроме того, жители заполярного города Дудинки находятся в ожидании долгожданного события - совсем скоро на Енисее начнется ледоход, а пока «Лед идет!» в Таймырском краеведческом музее», - отметила она.