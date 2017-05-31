Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

31 мая 2017, 16:53



Праздник выпускников «Сияние Севера» пройдет в Норильске 17 июня.

По предварительным данным управления общего и дошкольного образования, в мероприятии примут участие 815 выпускников. Праздники в школах пройдут 24 июня.

Просмотров:107 Об этом главе Норильска Олегу Курилову доложили сегодня на общегородской планерке. Праздник начнется в 18 часов в «Синема-Арт-холле». Ожидается, что «Сияние Севера» объединит выпускников всех школ. В программе вечера планируется проведение флешмоба «Самый массовый последний звонок», конкурсные программы и дискотека. В холле первого этажа кино-концертного комплекса будет оформлена фотозона. Ведущим на праздничный вечер приглашен Дмитрий Мишланов, известный выступлениями в различных юмористических проектах.По предварительным данным управления общего и дошкольного образования, в мероприятии примут участие 815 выпускников.Праздники в школах пройдут 24 июня.