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31 мая 2017, 17:11



Летняя оздоровительная кампания для детей работников «Норникеля» началась на неделю раньше обычного.

Стоимость путевки для родителей составила 14 тысяч рублей. Это 15 процентов от фактических расходов на отдых ребенка в лагере. Остальную сумму оплачивает работодатель. В связи с реконструкцией взлетной полосы аэропорта «Алыкель» в этом году летняя оздоровительная кампания началась на неделю раньше, чем обычно. Благодаря этому детей в Анапу отправили прямыми рейсами. Вторая смена ребят в лагерь «Вита» отправится 11 и 12 июля. В спортивный лагерь ребята поедут 20 июня. 157 воспитанников детско-юношеских школ Норильска отправятся в Грецию на 32 дня. Там они будут не только отдыхать, но и заниматься спортом. Всего за лето «Норникель» запланировал отправить на отдых 950 детей своих работников.

Просмотров:104 На отдых в оздоровительный лагерь «Вита» в Анапу отправились 400 детей сотрудников предприятий «Норникеля» - на кануне 250 и сегодня 150 человек. Отдых на черноморской здравнице включает в себя пятиразовое питание, обеспечение детей дополнительно фруктами и бутилированной водой, культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Ребята также смогут посетить три бесплатные экскурсии и пройти курс санаторно-курортного лечения. Продлится отдых 43 дня.Стоимость путевки для родителей составила 14 тысяч рублей. Это 15 процентов от фактических расходов на отдых ребенка в лагере. Остальную сумму оплачивает работодатель.В связи с реконструкцией взлетной полосы аэропорта «Алыкель» в этом году летняя оздоровительная кампания началась на неделю раньше, чем обычно. Благодаря этому детей в Анапу отправили прямыми рейсами.Вторая смена ребят в лагерь «Вита» отправится 11 и 12 июля.В спортивный лагерь ребята поедут 20 июня. 157 воспитанников детско-юношеских школ Норильска отправятся в Грецию на 32 дня. Там они будут не только отдыхать, но и заниматься спортом.Всего за лето «Норникель» запланировал отправить на отдых 950 детей своих работников.