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31 мая 2017, 17:21



"Почта России" разработала специальную схему доставки почтовых грузов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

В настоящее время доставка почты в город Норильск и населенные пункты Таймырского муниципального района производится только авиатранспортом регулярными рейсами из Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга. Среднегодовой объем почты Норильска составляет порядка 1200 т, из них с мая по сентябрь перевозится около 80 т ежемесячно. В июне почтовые отправления будут консолидироваться в Красноярске и отправляться в Норильск малой авиацией ежедневно, для этого "Почта России" заключила договор чартерной перевозки с региональной авиакомпанией. Самолет АН-32 с почтовым грузом будет прибывать через день в определенные часы по согласованию с администрацией аэропорта. В июле–августе почта будет доставляться из Москвы в Игарку, откуда затем будет перенаправляться в Норильск. На тарифы, как заверили в "Почте России". перевозка чартерным рейсом не отразится.

Просмотров:111 Об этом на городской планерке сообщила руководитель Норильского отделения Севила Нариманян. Новая схема будет работать в период с 1 июня по 14 сентября и касается доставки почтовых отправлений жителям Норильска и Таймыра.В настоящее время доставка почты в город Норильск и населенные пункты Таймырского муниципального района производится только авиатранспортом регулярными рейсами из Красноярска, Новосибирска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга. Среднегодовой объем почты Норильска составляет порядка 1200 т, из них с мая по сентябрь перевозится около 80 т ежемесячно.В июне почтовые отправления будут консолидироваться в Красноярске и отправляться в Норильск малой авиацией ежедневно, для этого "Почта России" заключила договор чартерной перевозки с региональной авиакомпанией. Самолет АН-32 с почтовым грузом будет прибывать через день в определенные часы по согласованию с администрацией аэропорта. В июле–августе почта будет доставляться из Москвы в Игарку, откуда затем будет перенаправляться в Норильск.На тарифы, как заверили в "Почте России". перевозка чартерным рейсом не отразится.