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31 мая 2017, 17:26



Напряженности и ажиотажа с приобретением авиабилетов на период реконструкции ВПП нет. В свободной продаже имеются билеты по всем направлениям и практически на все даты.

«Летом в Норильск планируют вернуться 206 демобилизованных. С принятием решения авиаперевозчиком возможности приобретения билетов по военно-перевозочным документам Министерства обороны в свободной продаже, что ранее было невозможно, процедура приобретения билетов упростилась, - добавила Оксана Алдаева. - Кроме того, проводится регулярная работа и с иными категориями граждан, для которых также предусмотрено бронирование авиабилетов. В частности, это норильчане, которым выдаются сертификаты для приобретения жилья на материке по программе переселения. На сегодняшний день выдано уже 339 сертификатов, но пока что к нам обратились всего два человека, что говорит о том, что люди заранее самостоятельно запланировали свой перелет».

Просмотров:101 Традиционно основной пассажиропоток в Норильск приходится на последние две недели августа, и этот год, по мнению советника главы города Оксаны Алдаевой, не станет исключением. Уже раскуплены практически все билеты с датой прилета на 18 августа из Красноярска и Москвы. При этом докладчик отметила, что некоторая часть билетов, забронированная для определенных категорий горожан, может быть не востребована и, соответственно, поступит в свободную продажу за 15 дней до даты вылета.«Летом в Норильск планируют вернуться 206 демобилизованных. С принятием решения авиаперевозчиком возможности приобретения билетов по военно-перевозочным документам Министерства обороны в свободной продаже, что ранее было невозможно, процедура приобретения билетов упростилась, - добавила Оксана Алдаева. - Кроме того, проводится регулярная работа и с иными категориями граждан, для которых также предусмотрено бронирование авиабилетов. В частности, это норильчане, которым выдаются сертификаты для приобретения жилья на материке по программе переселения. На сегодняшний день выдано уже 339 сертификатов, но пока что к нам обратились всего два человека, что говорит о том, что люди заранее самостоятельно запланировали свой перелет».