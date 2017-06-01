Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 июня 2017, 11:10



Норильчан приглашают на встречу с членами экспедиции «На Восток!».

Большая вездеходная экспедиция «На Восток!» - это уникальный автономный переход по бездорожью от Архангельска до Петропавловска-Камчатского (10 000 км) на серийных вездеходах производства российской компании «Шерп». Вездеход-амфибия «Шерп» (уникальная разработка петербургского конструктора Алексея Гарагашьяна), по мнению экспертов, самое эффективное и экологичное решение вопроса транспортной доступности удаленных районов России.

Просмотров:338 В субботу (3 июня) в 12 часов в районе Ленинского проспекта, 23, запланирована встреча членов экспедиции с горожанами и выставка вездеходов.Большая вездеходная экспедиция «На Восток!» - это уникальный автономный переход по бездорожью от Архангельска до Петропавловска-Камчатского (10 000 км) на серийных вездеходах производства российской компании «Шерп». Вездеход-амфибия «Шерп» (уникальная разработка петербургского конструктора Алексея Гарагашьяна), по мнению экспертов, самое эффективное и экологичное решение вопроса транспортной доступности удаленных районов России.