Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 июня 2017, 11:14



С сегодняшнего дня норильский аэропорт закрыт для приема дальнемагистральных авиалайнеров.

Сегодня в город прилетели первые самолеты типа АТР из Нового Уренгоя и Сургута. И сегодня же на аэродроме стартовали такие работы, как перенос светосигнального и метеооборудования, маркировка полосы, оставшейся в эксплуатации, и демаркировка ремонтируемой полосы. Затем на этой полосе будет разрушено покрытие, уложен щебень и так далее. Ориентировочно в 20-х числах июня должны начаться бетонные работы. Как сказал заместитель генерального директора ООО «Аэропорт «Норильск» Андрей Никифоров, разрешение на ввод в эксплуатацию отремонтированного этим летом участка полосы планируется получить 16 сентября 2017 года. И тогда вновь будут открыты полеты на полную длину и разрешены взлет и посадка традиционных для Норильска более вместительных самолетов, чем АТР – до начала следующего этапа реконструкции, 1 июня 2018 года. Андрей Никифоров считает, что нынешний этап реконструкции ВПП - один из самых сложных. При этом созданы все условия, чтобы работа выполнялась качественно и в срок. В итоге по окончании всех этапов реконструкции 16 сентября 2018 года норильчане должны получить 2 км 800 метров новой полосы с современным аэронавигационным и светосигнальным оборудованием. Напомним, на сегодняшний день отремонтировано 720 метров ВПП. Этим летом должно быть реконструировано 1020 метров. Репортаж из аэропорта, где журналисты «Заполярной правды» 1 июня встречали первые самолеты АТР и наблюдали за началом работ по ремонту ВПП, читайте в ближайших выпусках газеты.

Просмотров:435 В первый день лета начался ремонт середины полотна взлетно-посадочной полосы норильского аэродрома, и для посадки и взлета самолетов осталось около полутора километров. Поэтому теперь аэропорт «Норильск» может принимать борта только малой авиации, рассчитанные на перевозку от 50 до 70 пассажиров. Также в связи с реконструкцией ВПП с 1 июня прямые рейсы из Норильска в Москву отменены.Сегодня в город прилетели первые самолеты типа АТР из Нового Уренгоя и Сургута. И сегодня же на аэродроме стартовали такие работы, как перенос светосигнального и метеооборудования, маркировка полосы, оставшейся в эксплуатации, и демаркировка ремонтируемой полосы. Затем на этой полосе будет разрушено покрытие, уложен щебень и так далее. Ориентировочно в 20-х числах июня должны начаться бетонные работы.Как сказал заместитель генерального директора ООО «Аэропорт «Норильск» Андрей Никифоров, разрешение на ввод в эксплуатацию отремонтированного этим летом участка полосы планируется получить 16 сентября 2017 года. И тогда вновь будут открыты полеты на полную длину и разрешены взлет и посадка традиционных для Норильска более вместительных самолетов, чем АТР – до начала следующего этапа реконструкции, 1 июня 2018 года.Андрей Никифоров считает, что нынешний этап реконструкции ВПП - один из самых сложных.При этом созданы все условия, чтобы работа выполнялась качественно и в срок. В итоге по окончании всех этапов реконструкции 16 сентября 2018 года норильчане должны получить 2 км 800 метров новой полосы с современным аэронавигационным и светосигнальным оборудованием. Напомним, на сегодняшний день отремонтировано 720 метров ВПП. Этим летом должно быть реконструировано 1020 метров.Репортаж из аэропорта, где журналисты «Заполярной правды» 1 июня встречали первые самолеты АТР и наблюдали за началом работ по ремонту ВПП, читайте в ближайших выпусках газеты.