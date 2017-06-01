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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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22:19 В окрестностях Норильска река Хараелах вышла из берегов и затопила дорогу в промышленной зоне
17:42 Жителя Алтайского края будут судить в Норильске за грабеж.
17:34 В апреле в Норильске подросли цены на мясо, молоко и овощи, а крупы, сахар и масло растительное – подешевели.
16:35 Норильские полицейские и общественники в День защиты детей встретились с воспитанниками детского дома.
16:13 Началась регистрация всех желающих принять участие во втором благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!».
16:02 На Таймыре стартовала профилактическая операция «Подросток – лето 2017».
15:49 В Норильском индустриальном государственном институте набраны как минимум две группы будущих первокурсников из числа выпускников Норильского политехнического колледжа.
15:48 В праздник Святой Троицы епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершит торжественное богослужение в рудной столице.
13:22 Кромка льда на Енисее находится в 236 км от Дудинки.
13:15 В ДТП на автодороге Норильск – Алыкель пострадали четыре человека.
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