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1 июня 2017, 11:19



12 июня в Норильске откроется 47-й сезон трудовых отрядов школьников.

Как отметила заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, в связи с необходимостью в этом году количество рабочих мест было увеличено до 1116 человек, по сравнению с прошлогодним показателем в 734. «Все 67 трудовых отрядов сформированы и укомплектованы. Обеспечением финансирования, оплаты труда детей и наставников, приобретением средств индивидуальной защиты, инвентаря, спецодежды и прочим занимается компания «Норникель». В рамках муниципальной программы содействия занятости населения приобретены материально-технические ценности для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, предусмотрены средства на оплату труда воспитателей, работающих по договорам гражданско-правового характера», - сказала Наталья Коростелева.

Просмотров:327 Праздничная колонна начнет формироваться в 12.30 у кафе «Поляна» и в 13.30 стартует в направление Комсомольской площади, где в 14.00 запланировано торжественное открытие сезона. К своим обязанностям тошевцы приступят 19 июня. Завершится сезон 18 августа.Как отметила заместитель руководителя администрации Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, в связи с необходимостью в этом году количество рабочих мест было увеличено до 1116 человек, по сравнению с прошлогодним показателем в 734.«Все 67 трудовых отрядов сформированы и укомплектованы. Обеспечением финансирования, оплаты труда детей и наставников, приобретением средств индивидуальной защиты, инвентаря, спецодежды и прочим занимается компания «Норникель». В рамках муниципальной программы содействия занятости населения приобретены материально-технические ценности для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, предусмотрены средства на оплату труда воспитателей, работающих по договорам гражданско-правового характера», - сказала Наталья Коростелева.