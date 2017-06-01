Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 июня 2017, 13:05



Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского получит финансирование в рамках проекта «Театры малых городов».

«Важно сохранять муниципальные театры малых городов, вокруг которых строится местная культурная жизнь. Таких театров в России около 160. В поддержке нуждается не только состояние их зданий, а, прежде всего, сама театральная деятельность - новые постановки, оборудование и декорации для них, с тем чтобы появилось больше возможностей для творческой реализации местных театральных коллективов, а значит, и возможностей для культурного обогащения их зрителей», - пояснили в «Единой России». Партия инициировала выделение средств из бюджета на поддержку театров в городах численностью населения до 300 тысяч человек, и в текущем году общий объем финансирования для порядка 160 театров составит более 600 миллионов рублей. На поддержку театров Красноярского края сумма составит почти 47 миллионов рублей, а уровень софинансирования из регионального и муниципального бюджетов - более 5 миллионов рублей. На краевом уровне в проекте принимают участие восемь муниципальных театров, в том числе и Норильский драматический. В «Единой России» рассчитывают, что проект окажет дополнительную поддержку театрам не только на укрепление материально-технической базы, но и на реализацию творческой части. В июне планируется выделение федерального финансирования. На эти деньги учреждения смогут заменить кресла и занавесы, обновить световое и звуковое оборудование, закупить мобильную аппаратуру для гастрольной деятельности, а также поставить спектакли. На постановку норильский театр начиная со II квартала получит 1,32 миллиона рублей. А на укрепление материально-технической базы с III квартала еще 5,2 миллиона рублей. Таким образом, всего в 2017 году театр получит 6,5 миллиона рублей. Но от того, насколько эффективно будут освоены выделенные деньги в этом году, зависит дальнейшее финансирование в рамках проекта.

Просмотров:304 В декабре прошлого года партия «Единая Россия» выступила с инициативой реализации четырех новых партийных проектов – «Городская среда», «Местный Дом культуры», «Парки малых городов» и «Театры малых городов». В последнем случае партия декларировала необходимость обеспечения равного доступа к культурным ценностям для всех граждан страны.«Важно сохранять муниципальные театры малых городов, вокруг которых строится местная культурная жизнь. Таких театров в России около 160. В поддержке нуждается не только состояние их зданий, а, прежде всего, сама театральная деятельность - новые постановки, оборудование и декорации для них, с тем чтобы появилось больше возможностей для творческой реализации местных театральных коллективов, а значит, и возможностей для культурного обогащения их зрителей», - пояснили в «Единой России».Партия инициировала выделение средств из бюджета на поддержку театров в городах численностью населения до 300 тысяч человек, и в текущем году общий объем финансирования для порядка 160 театров составит более 600 миллионов рублей. На поддержку театров Красноярского края сумма составит почти 47 миллионов рублей, а уровень софинансирования из регионального и муниципального бюджетов - более 5 миллионов рублей. На краевом уровне в проекте принимают участие восемь муниципальных театров, в том числе и Норильский драматический. В «Единой России» рассчитывают, что проект окажет дополнительную поддержку театрам не только на укрепление материально-технической базы, но и на реализацию творческой части.В июне планируется выделение федерального финансирования. На эти деньги учреждения смогут заменить кресла и занавесы, обновить световое и звуковое оборудование, закупить мобильную аппаратуру для гастрольной деятельности, а также поставить спектакли. На постановку норильский театр начиная со II квартала получит 1,32 миллиона рублей. А на укрепление материально-технической базы с III квартала еще 5,2 миллиона рублей. Таким образом, всего в 2017 году театр получит 6,5 миллиона рублей. Но от того, насколько эффективно будут освоены выделенные деньги в этом году, зависит дальнейшее финансирование в рамках проекта.