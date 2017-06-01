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1 июня 2017, 13:15



В ДТП на автодороге Норильск – Алыкель пострадали четыре человека.

В результате происшествия два пассажира легкового автомобиля 16 и 15 лет были госпитализированы в городскую больницу, еще одному 16-летнему пассажиру и 23-летнему водителю ВАЗа после осмотра медиками назначено амбулаторное лечение. В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять причины происшествия. Установлено, что водительское удостоверение водитель получил всего полгода назад, за рулем был трезв, однако проигнорировал требования правил об использовании ремней безопасности, сообщили в пресс-слжбе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:365 Госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на автодороге Норильск – Алыкель. По предварительной информации, накануне вечером на 25-м километре автодороги Норильск – Алыкель водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением и, выехав на сторону встречного движения, допустил столкновение с грузовым самосвалом МАЗ.В результате происшествия два пассажира легкового автомобиля 16 и 15 лет были госпитализированы в городскую больницу, еще одному 16-летнему пассажиру и 23-летнему водителю ВАЗа после осмотра медиками назначено амбулаторное лечение.В настоящее время сотрудники полиции продолжают выяснять причины происшествия. Установлено, что водительское удостоверение водитель получил всего полгода назад, за рулем был трезв, однако проигнорировал требования правил об использовании ремней безопасности, сообщили в пресс-слжбе ОМВД РФ по г. Норильску.