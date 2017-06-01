Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 июня 2017, 13:22



Кромка льда на Енисее находится в 236 км от Дудинки.

Уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки за сутки поднялся на 36 см и по состоянию на 8 часов утра 1 июня составил 10 м 61 см. В поселке Потапово вода поднялась на 59 см и сейчас находится на отметке 7 м 27 см. В Игарке ледоход 1 балл. Уровень воды на реке Енисей – 10 м 82 см, за сутки прибыло 18 см. В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода за сутки поднялась на 77 см и сейчас составляет 9 м 22 см. В 2016 году в этот день кромка льда была в 40-50 км выше п. Потапово, что в 140 км от г. Дудинки, уровень воды в районе порта находился на отметке 9 м 89 см.

Просмотров:470 Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС администрации района, 31 мая проводилась ледовая разведка не вертолете, в результате которой установлено, что кромка льда находится в 236 км от г. Дудинки. В районе г. Игарки чистая вода, ледоход проходит при низком уровне воды. Произведен облет Усть-Хантайской ГЭС, русло реки Хантайка чистое. В районе поселка Потапово и устья реки Хантайка – торошение льда.Уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки за сутки поднялся на 36 см и по состоянию на 8 часов утра 1 июня составил 10 м 61 см.В поселке Потапово вода поднялась на 59 см и сейчас находится на отметке 7 м 27 см.В Игарке ледоход 1 балл. Уровень воды на реке Енисей – 10 м 82 см, за сутки прибыло 18 см.В нижнем бьефе Усть-Хантайской ГЭС вода за сутки поднялась на 77 см и сейчас составляет 9 м 22 см.В 2016 году в этот день кромка льда была в 40-50 км выше п. Потапово, что в 140 км от г. Дудинки, уровень воды в районе порта находился на отметке 9 м 89 см.