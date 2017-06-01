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1 июня 2017, 15:48



В праздник Святой Троицы епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершит торжественное богослужение в рудной столице.

Накануне праздника Святой Троицы, который отмечают на 50-й день после Пасхи, православные поминают своих ушедших родных. Троицкая родительская суббота в этом году приходится на 3 июня. В Норильске все службы сейчас проходят в малом храме Рождества Иоанна Предтечи. Кафедральный Свято-Скорбященский собор в летнее время закрыт на ремонтные работы.

Просмотров:265 Талнахцы готовятся к своему престольному празднику в Свято-Троицком храме, украшая его по древней традиции распустившимися ветками и цветами. Архиерейская служба начнется 4 июня в 9 часов утра, после ее окончания вокруг храма Святой Троицы состоится крестный ход. А детский праздник, который прихожане вместе с волонтерами и благотворителями посвящают и Международному дню защиты детей, пройдет в талнахском кафе «Городок» 4 июня в 13 часов.Накануне праздника Святой Троицы, который отмечают на 50-й день после Пасхи, православные поминают своих ушедших родных. Троицкая родительская суббота в этом году приходится на 3 июня. В Норильске все службы сейчас проходят в малом храме Рождества Иоанна Предтечи. Кафедральный Свято-Скорбященский собор в летнее время закрыт на ремонтные работы.