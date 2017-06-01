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1 июня 2017, 15:49

В Норильском индустриальном государственном институте набраны как минимум две группы будущих первокурсников из числа выпускников Норильского политехнического колледжа.


51 студент ПТК на днях сдали внутренние экзамены в институт, без ЕГЭ и отдельных собеседований – то есть практически автоматом.
Часть студентов среднего специального учебного заведения пойдет в норильский вуз на технические специальности, они сдавали русский язык, математику и физику; другая часть – на экономику и менеджмент (вместо физики они сдавали в НГИИ обществознание).
«Ребят, окончивших ПТК, в нашем вузе ждет перезачет некоторых часов и дисциплин, которые ими уже усвоены. Скорее всего, для них организуют индивидуальный график обучения с отдельным расписанием», - говорит и. о. ректора Норильского индустриального института Дмитрий Дубров.
Сколько абитуриентов ожидается в этом году в НГИИ, сказать пока трудно. Учитывая тот факт, что в норильском вузе достаточно высок шанс поступить на бюджетное отделение, а также то, что стоимость платного обучения в стране повысилась в 1,5-2 раза, норильские выпускники школ охотно останутся учиться в родном городе. К слову, плата за обучение в НГИИ за год поднялась на 5 процентов, как того требует закон, и равняется 120-140 тысячам рублей.
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16:13   Началась регистрация всех желающих принять участие во втором благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 16:02   На Таймыре стартовала профилактическая операция «Подросток – лето 2017».
15:49   В Норильском индустриальном государственном институте набраны как минимум две группы будущих первокурсников из числа выпускников Норильского политехнического колледжа. 15:48   В праздник Святой Троицы епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершит торжественное богослужение в рудной столице.
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16:19   Сегодня отмечается 82-я годовщина образования подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России. 16:15   В ходе весенней призывной кампании ряды Вооруженных сил РФ пополнили 128 жителей Норильска и Таймыра.
16:03   1 июня страна отметит День защиты детей. В Большом Норильске подготовлена большая праздничная программа. 15:59   Уровень воды этим летом в Норилке ожидается в рамках средних многолетних значений.
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14:55   Норильские полицейские предупреждают граждан об опасности терроризма и призывают к бдительности. 12:47   Жителей Кайеркана приглашают на ЭкоАкцию «Под голубыми небесами».
12:43   Панты северного оленя экспортируют в Поднебесную. Перспективы экспорта обсудят в середине июня в Харбине на Российско-Китайском ЭКСПО. 12:11   Компания «Норникель» и Институт проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова разработают Хартию информационной безопасности критических объектов промышленности.
11:46   В Норильске для воспитанников детского дома провели экскурсию на посадочной площадке аэропорта «Валёк». 11:25   Пауэрлифтер из Дудинки удостоен звания «Мастер спорта России».
11:17   В Игарке – ледоход 8 баллов. До Дудинки осталось чуть более 200 км. 11:06   До 2035 года пенсии россиян расти не будут. Нулевой рост пенсий прогнозирует Минэкономразвития.
10:55   Прокуратура Норильска выявила нарушения трудовых прав работников, занятых на строительстве перинатального центра. 09:41   В Норильске приступили к летним дорожным работам.

 30 мая 2017 
18:13   Оленеводы Таймыра будут в суде отстаивать свое право на госсубсидирование. 18:00   В Норильске будут судить водителя, отказавшегося от медосвидетельствования.
17:56   17-летний житель Норильска предстанет перед судом за грабеж. 17:51   Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) выиграл тендер «Норникеля» на исследование трех причалов Дудинского морского порта.
17:47   Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке водительского удостоверения. 17:36   В Норильске прошло совещание по организации перевозок групп детей.
17:26   В Норильске сотрудники магазина помогли раскрыть кражу кошелька у покупательницы. 17:00   В пятницу, 2 июня, в кайерканском клубе «Малышандия» состоится день открытых дверей.
13:19   В Норильске межведомственная комиссия начала приемку городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 12:46   Норильские медики поздравили с Днем защиты детей маленьких пациентов в больничных стационарах.
12:37   В Норильске прошел выпускной экзамен для слушателей интенсивной школы «Праздник каждый день». 12:06   «Единая Россия» подвела итоги праймериз в Норильске.
11:58   И. о. вице-мэра Красноярска найден мертвым. 11:31   В Норильске раскрыли кражу денег у жителя Хакасии.




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