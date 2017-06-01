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1 июня 2017, 15:49



В Норильском индустриальном государственном институте набраны как минимум две группы будущих первокурсников из числа выпускников Норильского политехнического колледжа.

Часть студентов среднего специального учебного заведения пойдет в норильский вуз на технические специальности, они сдавали русский язык, математику и физику; другая часть – на экономику и менеджмент (вместо физики они сдавали в НГИИ обществознание). «Ребят, окончивших ПТК, в нашем вузе ждет перезачет некоторых часов и дисциплин, которые ими уже усвоены. Скорее всего, для них организуют индивидуальный график обучения с отдельным расписанием», - говорит и. о. ректора Норильского индустриального института Дмитрий Дубров. Сколько абитуриентов ожидается в этом году в НГИИ, сказать пока трудно. Учитывая тот факт, что в норильском вузе достаточно высок шанс поступить на бюджетное отделение, а также то, что стоимость платного обучения в стране повысилась в 1,5-2 раза, норильские выпускники школ охотно останутся учиться в родном городе. К слову, плата за обучение в НГИИ за год поднялась на 5 процентов, как того требует закон, и равняется 120-140 тысячам рублей.

Просмотров:265 51 студент ПТК на днях сдали внутренние экзамены в институт, без ЕГЭ и отдельных собеседований – то есть практически автоматом.Часть студентов среднего специального учебного заведения пойдет в норильский вуз на технические специальности, они сдавали русский язык, математику и физику; другая часть – на экономику и менеджмент (вместо физики они сдавали в НГИИ обществознание).«Ребят, окончивших ПТК, в нашем вузе ждет перезачет некоторых часов и дисциплин, которые ими уже усвоены. Скорее всего, для них организуют индивидуальный график обучения с отдельным расписанием», - говорит и. о. ректора Норильского индустриального института Дмитрий Дубров.Сколько абитуриентов ожидается в этом году в НГИИ, сказать пока трудно. Учитывая тот факт, что в норильском вузе достаточно высок шанс поступить на бюджетное отделение, а также то, что стоимость платного обучения в стране повысилась в 1,5-2 раза, норильские выпускники школ охотно останутся учиться в родном городе. К слову, плата за обучение в НГИИ за год поднялась на 5 процентов, как того требует закон, и равняется 120-140 тысячам рублей.