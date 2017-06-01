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1 июня 2017, 16:02



На Таймыре стартовала профилактическая операция «Подросток – лето 2017».

Согласно плану мероприятий школьники будут работать в краевом трудовом отряде старшеклассников, городском экологическом отряде «Зеленый патруль». Откроются летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в городе Дудинка, селе Хатанга и пгт Диксон. Также в поселениях района будут работать летние школы, в городе Дудинке и поселках Таймыра - профильные отряды школьников. Для юных таймырцев на территории муниципального района будет организовано множество спортивных мероприятий, в том числе на открытом воздухе. Также запланированы экскурсии, благотворительные киносеансы, викторины, литературные часы и конкурсные мероприятия в библиотеках района и праздничные, развлекательные программы в учреждениях культуры. Все лето будет работать ТМКОУ ДО «Детско-юношеский центр туризма и творчества «Юниор», организовывая мероприятия для детей из пришкольных лагерей и профильных отрядов. Также любой желающий ребёнок может на какой-то период летнего времени записаться в то или иное творческое объединение, действующее на базе Детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор». С детьми по индивидуальному плану будут заниматься педагоги дополнительного образования. Участниками профилактической операции выступают: управление образования, управление социальной защиты населения, управление по делам молодежи, семейной политики и спорту, управление культуры администрации муниципального района, отдел МВД России иоОтдел занятости населения по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. Организация и проведение комплексной профилактической операции «Подросток - лето 2017», координация действий ее участников возложена на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.

Просмотров:258 С сегодняшнего дня и по 31 августа на территории Таймыра будет проводиться комплексная профилактическая операция «Подросток – лето 2017». Как отметила секретарь Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном районе Татьяна Шишова, операция проводится в целях обеспечения 100% занятости несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, защиты прав и интересов детей, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в летний период.Согласно плану мероприятий школьники будут работать в краевом трудовом отряде старшеклассников, городском экологическом отряде «Зеленый патруль». Откроются летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей в городе Дудинка, селе Хатанга и пгт Диксон. Также в поселениях района будут работать летние школы, в городе Дудинке и поселках Таймыра - профильные отряды школьников.Для юных таймырцев на территории муниципального района будет организовано множество спортивных мероприятий, в том числе на открытом воздухе. Также запланированы экскурсии, благотворительные киносеансы, викторины, литературные часы и конкурсные мероприятия в библиотеках района и праздничные, развлекательные программы в учреждениях культуры.Все лето будет работать ТМКОУ ДО «Детско-юношеский центр туризма и творчества «Юниор», организовывая мероприятия для детей из пришкольных лагерей и профильных отрядов. Также любой желающий ребёнок может на какой-то период летнего времени записаться в то или иное творческое объединение, действующее на базе Детско-юношеского центра туризма и творчества «Юниор». С детьми по индивидуальному плану будут заниматься педагоги дополнительного образования.Участниками профилактической операции выступают: управление образования, управление социальной защиты населения, управление по делам молодежи, семейной политики и спорту, управление культуры администрации муниципального района, отдел МВД России иоОтдел занятости населения по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району. Организация и проведение комплексной профилактической операции «Подросток - лето 2017», координация действий ее участников возложена на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе.