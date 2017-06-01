Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 июня 2017, 16:13



Началась регистрация всех желающих принять участие во втором благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!».

В прошлом, 2016 году благодаря благотворительному забегу «Норильск, беги со мной!» и благотворительному спектаклю «Золушка» неравнодушные норильчане помогли семи ребятишкам, собрав 831 тысячу рублей на дорогостоящую реабилитацию. На сегодня в топ-листе программы «Наши дети» находится десять обращений о помощи на общую сумму один миллион 560 тысяч рублей. Регистрация на участие во втором благотворительном забеге уже открыта. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться до 6 июля и оплатить благотворительный стартовый взнос. Для регистрации необходимо зайти по ссылке: sluchaem.ru/norilskrun или прийти в благотворительный фонд «Территория добра» по адресу: ул. Завенягина, 13, 6-й подъезд, 6-й этаж, телефон 46-52-22. Возможна коллективная регистрация! Минимальный рекомендуемый размер пожертвования - 200 рублей. После регистрации ждем 8 июля и в день икс приходим к 11 часам к СРК «Арена» (со стороны площади Металлургов) для получения стартовых пакетов на стойках регистрации. В 11.45 начинается веселая разминка (перед СРК «Арена» со стороны улицы Орджоникидзе). В 12.00 старт забега от угла улиц Орджоникидзе и по нечетной стороне Ленинского проспекта до Театральной площади и обратно. Протяженность маршрута - два километра. В 12.20 всех приглашают на танцплощадку перед СРК «Арена» (со стороны улицы Орджоникидзе). В 12.45 состоится подведение итогов акции. Дополнительную информацию можно получить: 25-81-48, 25-40-57 - управление благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»; на сайте www.t-dobra.ru[/url] и по телефону 46-52-22 - благотворительный фонд социальных программ «Территория добра».

Просмотров:279 В этом году благотворительный забег состоится 8 июля. Все средства, собранные в ходе забега, будут направлены на программу помощи больным детям «Наши дети» благотворительного фонда социальных программ «Территория добра», которая действует с 2016 года при поддержке «Норникеля».В прошлом, 2016 году благодаря благотворительному забегу «Норильск, беги со мной!» и благотворительному спектаклю «Золушка» неравнодушные норильчане помогли семи ребятишкам, собрав 831 тысячу рублей на дорогостоящую реабилитацию. На сегодня в топ-листе программы «Наши дети» находится десять обращений о помощи на общую сумму один миллион 560 тысяч рублей.Регистрация на участие во втором благотворительном забеге уже открыта. Чтобы принять в нем участие, необходимо зарегистрироваться до 6 июля и оплатить благотворительный стартовый взнос. Для регистрации необходимо зайти по ссылке: sluchaem.ru/norilskrun или прийти в благотворительный фонд «Территория добра» по адресу: ул. Завенягина, 13, 6-й подъезд, 6-й этаж, телефон 46-52-22. Возможна коллективная регистрация! Минимальный рекомендуемый размер пожертвования - 200 рублей.После регистрации ждем 8 июля и в день икс приходим к 11 часам к СРК «Арена» (со стороны площади Металлургов) для получения стартовых пакетов на стойках регистрации. В 11.45 начинается веселая разминка (перед СРК «Арена» со стороны улицы Орджоникидзе). В 12.00 старт забега от угла улиц Орджоникидзе и по нечетной стороне Ленинского проспекта до Театральной площади и обратно. Протяженность маршрута - два километра. В 12.20 всех приглашают на танцплощадку перед СРК «Арена» (со стороны улицы Орджоникидзе). В 12.45 состоится подведение итогов акции.Дополнительную информацию можно получить: 25-81-48, 25-40-57 - управление благотворительных программ ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»; на сайте www.t-dobra.ru[/url] и по телефону 46-52-22 - благотворительный фонд социальных программ «Территория добра».