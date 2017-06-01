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1 июня 2017, 16:35



Норильские полицейские и общественники в День защиты детей встретились с воспитанниками детского дома.

Гости поздравили ребят с праздником, рассказали об истории его возникновения и победовали с детьми о правилах безопасного поведения на дорогах и в общественных местах, а также предупредили об иных опасностях, с которыми они могут столкнуться в жизни. Стражи порядка поговорили с воспитанниками учреждения об асоциальных поступках и социально опасных деяниях. Полицейские особо отметили, что нередко к нарушению закона подростка приводит безразличие окружающих его людей, нетактичное поведение, ссоры и конфликты с одноклассниками и друзьями. Инспекторы по делам несовершеннолетних пояснили, что некоторые ребята в силу возраста могут довольно остро реагировать на шутки сверстников, а это значит, что ни в коем случае нельзя усугублять ситуацию, надо постараться помочь человеку, выслушать его. Гости в погонах попросили ребят быть терпимее и внимательнее друг к другу. Подростков предупредили об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации и рассказали им о том, кто и каким образом может оказать им помощь в разных жизненных ситуациях. На прощание гости вручили ребятам футбольный мяч, пожелав им активного летнего отдыха.

Просмотров:248 Воспитанников детского дома в День защиты детей навестили старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по г. Норильску Любовь Каськаева и старшина батальона патрульно-постовой службы полиции Евгений Комаров вместе с представителем общественного совета при местной полиции Мариной Андриюк.Гости поздравили ребят с праздником, рассказали об истории его возникновения и победовали с детьми о правилах безопасного поведения на дорогах и в общественных местах, а также предупредили об иных опасностях, с которыми они могут столкнуться в жизни.Стражи порядка поговорили с воспитанниками учреждения об асоциальных поступках и социально опасных деяниях. Полицейские особо отметили, что нередко к нарушению закона подростка приводит безразличие окружающих его людей, нетактичное поведение, ссоры и конфликты с одноклассниками и друзьями. Инспекторы по делам несовершеннолетних пояснили, что некоторые ребята в силу возраста могут довольно остро реагировать на шутки сверстников, а это значит, что ни в коем случае нельзя усугублять ситуацию, надо постараться помочь человеку, выслушать его. Гости в погонах попросили ребят быть терпимее и внимательнее друг к другу.Подростков предупредили об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации и рассказали им о том, кто и каким образом может оказать им помощь в разных жизненных ситуациях.На прощание гости вручили ребятам футбольный мяч, пожелав им активного летнего отдыха.