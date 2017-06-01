Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

1 июня 2017, 17:34



В апреле в Норильске подросли цены на мясо, молоко и овощи, а крупы, сахар и масло растительное – подешевели.

Как было отмечено, в апреле продолжилась тенденция предыдущего месяца: отмечен рост средних розничных цен на все виды овощной продукции. Так, морковь подорожала на 6,8%, свекла – на 5,6%, лук репчатый – на 1,5%, капуста белокочанная – на 0,7% и картофель - на 0,3%. Из мяса больше всего подорожала баранина – на 2,5%, оленина н/к – на 1,7%, говядина – на 1,2%. Всего по несколько десятых процента добавили в цене свинина и вареная колбаса. А вот куриные окорочка, куры и полукопченые колбасы даже подешевели на 1,4%, 0,9% и 0,1% соответственно. На 1,2% подорожало молоко. Рост цен вызвало расширение ассортимента высокой ценовой категории («Сударушка», «Экомилк», «Село зеленое»). Отмечен незначительный рост цен и на масло животное – на 0,1%. В группе зерномучных продуктов питания снижение средних розничных цен составило от 0,2% (пшено) до 2,55 (крупа рисовая). Из круп подорожала только гречка – на 0,7%. Подорожало яйцо куриное на 1,8% за счет увеличения оптово-отпускных цен. На прежнем уровне остались средние розничные цены на хлеб. Подешевели рыба морская (0,2%), сахар-песок (0,9%), масло растительное (1,2%) и яблоки (2,6%).

Просмотров:250 На общегородской планерке озвучили динамику цен на социально значимые продукты в Норильске по состоянию на 27.04.2017.Как было отмечено, в апреле продолжилась тенденция предыдущего месяца: отмечен рост средних розничных цен на все виды овощной продукции. Так, морковь подорожала на 6,8%, свекла – на 5,6%, лук репчатый – на 1,5%, капуста белокочанная – на 0,7% и картофель - на 0,3%.Из мяса больше всего подорожала баранина – на 2,5%, оленина н/к – на 1,7%, говядина – на 1,2%. Всего по несколько десятых процента добавили в цене свинина и вареная колбаса. А вот куриные окорочка, куры и полукопченые колбасы даже подешевели на 1,4%, 0,9% и 0,1% соответственно.На 1,2% подорожало молоко. Рост цен вызвало расширение ассортимента высокой ценовой категории («Сударушка», «Экомилк», «Село зеленое»). Отмечен незначительный рост цен и на масло животное – на 0,1%.В группе зерномучных продуктов питания снижение средних розничных цен составило от 0,2% (пшено) до 2,55 (крупа рисовая). Из круп подорожала только гречка – на 0,7%.Подорожало яйцо куриное на 1,8% за счет увеличения оптово-отпускных цен.На прежнем уровне остались средние розничные цены на хлеб. Подешевели рыба морская (0,2%), сахар-песок (0,9%), масло растительное (1,2%) и яблоки (2,6%).