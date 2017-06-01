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1 июня 2017, 17:42



Жителя Алтайского края будут судить в Норильске за грабеж.

Со слов заявителя выяснилось, что он вступил в конфликт с неизвестным, которому показалось, что ему грубо ответили на его просьбу. Пока мужчины, будучи нетрезвыми, выясняли отношения, попутчик завязавшего конфликт мужчины похитил брошенную заявителем сумку с денежными средствами и скрылся с ними в ближайшем доме гостиничного типа, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Потерпевший позвонил в дежурную часть полиции. Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Алтайского края, прибывший в Норильск на временные заработки. Он заявил, что сумку, оцененную потерпевшим в 5 тысяч рублей, подобрал случайно вместе с продуктовыми пакетами своего попутчика. В хищении заявленной денежной суммы в 41 тысячу рублей задержанный не признался. В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.

Просмотров:255 За помощью в полицию обратился 44-летний норильчанин. Он сообщил, что его ограбили, и оценил причиненный ему ущерб на сумму в 46 тысяч рублей.Со слов заявителя выяснилось, что он вступил в конфликт с неизвестным, которому показалось, что ему грубо ответили на его просьбу. Пока мужчины, будучи нетрезвыми, выясняли отношения, попутчик завязавшего конфликт мужчины похитил брошенную заявителем сумку с денежными средствами и скрылся с ними в ближайшем доме гостиничного типа, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Потерпевший позвонил в дежурную часть полиции. Прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Алтайского края, прибывший в Норильск на временные заработки. Он заявил, что сумку, оцененную потерпевшим в 5 тысяч рублей, подобрал случайно вместе с продуктовыми пакетами своего попутчика. В хищении заявленной денежной суммы в 41 тысячу рублей задержанный не признался.В отношении него возбуждено уголовное дело по двум эпизодам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.