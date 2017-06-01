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1 июня 2017, 22:19

В окрестностях Норильска река Хараелах вышла из берегов и затопила дорогу в промышленной зоне


Половодье спровоцировала теплые дни в последних числах мая и плюс прошедшие дожди. Большая масса снега, растаявшая в верховьях реки, превратилась в горный поток и устремилась вниз. С потоком воды много ила и куски льда попали в водопропусные трубы, которые проложены под дорогой. В итоге каналы забились. За вчерашний день и за ночь река сильно разлилась и поднялась до уровня насыпи. А сегодня мощным потоком река начала переливаться через насыпь. Проезжую часть пришлось закрыть.
Дорожные службы приступили к работам. В первую очередь экскаватором начали разгребать лед, чтобы не образовывались заторы и вода стекала быстрее.
Как рассказал руководитель «Норильск-Автодор» Олег Крист, участок труб, проложенный под дорогой довольно большой – пять метров шириной и два с половиной высотой. Но добраться туда техникой пока не получается - все затоплено.
Из железобетонных ограждений, которые стояли вдоль дороги, рабочие соорудили желоба, чтобы ускорить отток воды. Как только уровень ее спадет, приступят к откртию водопропускных каналов под дорогой.
Параллельно завозят скальный грунт для укрепления насыпи. Угрозы разрушения моста нет, заверяют дорожники. Тем не менее, пока дорога на этом участке закрыта, автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездными путями.

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    Список новостей

 1 июня 2017 
22:19   В окрестностях Норильска река Хараелах вышла из берегов и затопила дорогу в промышленной зоне 17:42   Жителя Алтайского края будут судить в Норильске за грабеж.
17:34   В апреле в Норильске подросли цены на мясо, молоко и овощи, а крупы, сахар и масло растительное – подешевели. 16:35   Норильские полицейские и общественники в День защиты детей встретились с воспитанниками детского дома.
16:13   Началась регистрация всех желающих принять участие во втором благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 16:02   На Таймыре стартовала профилактическая операция «Подросток – лето 2017».
15:49   В Норильском индустриальном государственном институте набраны как минимум две группы будущих первокурсников из числа выпускников Норильского политехнического колледжа. 15:48   В праздник Святой Троицы епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершит торжественное богослужение в рудной столице.
13:22   Кромка льда на Енисее находится в 236 км от Дудинки. 13:15   В ДТП на автодороге Норильск – Алыкель пострадали четыре человека.
13:05   Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского получит финансирование в рамках проекта «Театры малых городов». 11:19   12 июня в Норильске откроется 47-й сезон трудовых отрядов школьников.
11:14   С сегодняшнего дня норильский аэропорт закрыт для приема дальнемагистральных авиалайнеров. 11:10   Норильчан приглашают на встречу с членами экспедиции «На Восток!».

 31 мая 2017 
17:26   Напряженности и ажиотажа с приобретением авиабилетов на период реконструкции ВПП нет. В свободной продаже имеются билеты по всем направлениям и практически на все даты. 17:21   "Почта России" разработала специальную схему доставки почтовых грузов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».
17:11   Летняя оздоровительная кампания для детей работников «Норникеля» началась на неделю раньше обычного. 16:53   Праздник выпускников «Сияние Севера» пройдет в Норильске 17 июня.
16:26   В столице Таймыра прошла экологическая акция «Лёд идет!». 16:23   Таймырские спортсмены отлично выступили на чемпионате и первенстве Красноярского края и первенстве Сибирского федерального округа по кендо.
16:19   Сегодня отмечается 82-я годовщина образования подразделения по делам несовершеннолетних в системе МВД России. 16:15   В ходе весенней призывной кампании ряды Вооруженных сил РФ пополнили 128 жителей Норильска и Таймыра.
16:03   1 июня страна отметит День защиты детей. В Большом Норильске подготовлена большая праздничная программа. 15:59   Уровень воды этим летом в Норилке ожидается в рамках средних многолетних значений.
15:38   Сегодня из Норильска в Красноярск двумя рейсами отправили гуманитарный груз, который норильчане собрали для погорельцев Канского, Лесосибирского, Бирилюсского и Нижнеингашского районов. 15:05   В городе стартует благотворительный фестиваль «Летний добрый Норильск - 2017».
14:55   Норильские полицейские предупреждают граждан об опасности терроризма и призывают к бдительности. 12:47   Жителей Кайеркана приглашают на ЭкоАкцию «Под голубыми небесами».
12:43   Панты северного оленя экспортируют в Поднебесную. Перспективы экспорта обсудят в середине июня в Харбине на Российско-Китайском ЭКСПО. 12:11   Компания «Норникель» и Институт проблем информационной безопасности МГУ имени Ломоносова разработают Хартию информационной безопасности критических объектов промышленности.
11:46   В Норильске для воспитанников детского дома провели экскурсию на посадочной площадке аэропорта «Валёк». 11:25   Пауэрлифтер из Дудинки удостоен звания «Мастер спорта России».
11:17   В Игарке – ледоход 8 баллов. До Дудинки осталось чуть более 200 км. 11:06   До 2035 года пенсии россиян расти не будут. Нулевой рост пенсий прогнозирует Минэкономразвития.
10:55   Прокуратура Норильска выявила нарушения трудовых прав работников, занятых на строительстве перинатального центра. 09:41   В Норильске приступили к летним дорожным работам.

 30 мая 2017 
18:13   Оленеводы Таймыра будут в суде отстаивать свое право на госсубсидирование. 18:00   В Норильске будут судить водителя, отказавшегося от медосвидетельствования.
17:56   17-летний житель Норильска предстанет перед судом за грабеж. 17:51   Сибирский государственный университет водного транспорта (СГУВТ) выиграл тендер «Норникеля» на исследование трех причалов Дудинского морского порта.
17:47   Норильчанин ответит в суде за пособничество в подделке водительского удостоверения. 17:36   В Норильске прошло совещание по организации перевозок групп детей.
17:26   В Норильске сотрудники магазина помогли раскрыть кражу кошелька у покупательницы. 17:00   В пятницу, 2 июня, в кайерканском клубе «Малышандия» состоится день открытых дверей.
13:19   В Норильске межведомственная комиссия начала приемку городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. 12:46   Норильские медики поздравили с Днем защиты детей маленьких пациентов в больничных стационарах.
12:37   В Норильске прошел выпускной экзамен для слушателей интенсивной школы «Праздник каждый день». 12:06   «Единая Россия» подвела итоги праймериз в Норильске.
11:58   И. о. вице-мэра Красноярска найден мертвым. 11:31   В Норильске раскрыли кражу денег у жителя Хакасии.




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