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1 июня 2017, 22:19



В окрестностях Норильска река Хараелах вышла из берегов и затопила дорогу в промышленной зоне

Дорожные службы приступили к работам. В первую очередь экскаватором начали разгребать лед, чтобы не образовывались заторы и вода стекала быстрее. Как рассказал руководитель «Норильск-Автодор» Олег Крист, участок труб, проложенный под дорогой довольно большой – пять метров шириной и два с половиной высотой. Но добраться туда техникой пока не получается - все затоплено. Из железобетонных ограждений, которые стояли вдоль дороги, рабочие соорудили желоба, чтобы ускорить отток воды. Как только уровень ее спадет, приступят к откртию водопропускных каналов под дорогой. Параллельно завозят скальный грунт для укрепления насыпи. Угрозы разрушения моста нет, заверяют дорожники. Тем не менее, пока дорога на этом участке закрыта, автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездными путями.

Просмотров:250 Половодье спровоцировала теплые дни в последних числах мая и плюс прошедшие дожди. Большая масса снега, растаявшая в верховьях реки, превратилась в горный поток и устремилась вниз. С потоком воды много ила и куски льда попали в водопропусные трубы, которые проложены под дорогой. В итоге каналы забились. За вчерашний день и за ночь река сильно разлилась и поднялась до уровня насыпи. А сегодня мощным потоком река начала переливаться через насыпь. Проезжую часть пришлось закрыть.Дорожные службы приступили к работам. В первую очередь экскаватором начали разгребать лед, чтобы не образовывались заторы и вода стекала быстрее.Как рассказал руководитель «Норильск-Автодор» Олег Крист, участок труб, проложенный под дорогой довольно большой – пять метров шириной и два с половиной высотой. Но добраться туда техникой пока не получается - все затоплено.Из железобетонных ограждений, которые стояли вдоль дороги, рабочие соорудили желоба, чтобы ускорить отток воды. Как только уровень ее спадет, приступят к откртию водопропускных каналов под дорогой.Параллельно завозят скальный грунт для укрепления насыпи. Угрозы разрушения моста нет, заверяют дорожники. Тем не менее, пока дорога на этом участке закрыта, автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездными путями.