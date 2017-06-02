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2 июня 2017, 13:22



Круговорот событий приготовил КДЦ «Юбилейный» в День защиты детей для кайерканцев.

А в 18.00 кайерканские дошколята вместе с родителями отправились на «Яркую планету Детство»! Здесь самых юных жителей района встретили участники театральной студии «Сцена и я» в костюмах сказочных героев и провели интерактивную танцевальную разминку. Все желающие подняли себе настроение аквагримом и праздничными десертами из «Космобара». Веселье продолжилось в зрительном зале, где ребятишки увидели театрализованную постановку о том, как коротышки Знайка и Незнайка спасали планету от загрязнения, которое устроил коварный Скуперфильд. Организаторам удалось не только развлечь зрителей, но и привлечь внимание детей и взрослых к вопросам экологии, а это в преддверии городского субботника и в Год экологии особенно актуально! Весь праздничный день в КДЦ «Юбилейный» был аншлаг! Звучали шутки и детский смех, карнавалом кружились игры, летали воздушные шары, совершались удивительные превращения, а на киноэкране разворачивались захватывающие мультипликационные истории.

Просмотров:148 В 12.00 девчонок и мальчишек школьного возраста на праздничную программу с просмотром фрагментов мультфильмов пригласили сотрудники Дома детского творчества Кайеркана и киногруппа КДЦ "Юбилейный".А в 18.00 кайерканские дошколята вместе с родителями отправились на «Яркую планету Детство»!Здесь самых юных жителей района встретили участники театральной студии «Сцена и я» в костюмах сказочных героев и провели интерактивную танцевальную разминку. Все желающие подняли себе настроение аквагримом и праздничными десертами из «Космобара».Веселье продолжилось в зрительном зале, где ребятишки увидели театрализованную постановку о том, как коротышки Знайка и Незнайка спасали планету от загрязнения, которое устроил коварный Скуперфильд.Организаторам удалось не только развлечь зрителей, но и привлечь внимание детей и взрослых к вопросам экологии, а это в преддверии городского субботника и в Год экологии особенно актуально!Весь праздничный день в КДЦ «Юбилейный» был аншлаг! Звучали шутки и детский смех, карнавалом кружились игры, летали воздушные шары, совершались удивительные превращения, а на киноэкране разворачивались захватывающие мультипликационные истории.