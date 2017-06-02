Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 июня 2017, 13:30



Спешите стать первыми!!! В Норильске стартует новый культурный проект «15 вольных критиков».

С этой минуты у всех желающих появилась возможность стать участником фокус-группы и пройти весь путь от литературного текста до его воплощения на сцене. Участники получат доступ к произведениям, выбранным для театральных премьер этого лета, и смогут пообщаться с режиссером в новом общественном пространстве «Зимний сад», которое скоро откроется в здании театра. Чтобы войти в состав группы нужно: записаться по ссылке https://cbs--events.timepad.ru/event/503223/ или по телефону 46-13-41; получить у библиотекарей и прочесть до 10 июня текст пьесы Эжена Лабиша «Дело на улице Лурсин»; прийти на встречу Клуба любителей чтения в Публичной библиотеке, чтобы обсудить прочитанное; выкупить забронированные организаторами акции билеты и посетить спектакль «Кошмар на улице Лурсин»; и, наконец, встретиться с режиссером Андреасом Мерцем в зимнем саду, чтобы поделиться своим мнением. К участию приглашаются все желающие жители Норильска в возрасте от 18 лет. Заявки примут только от первых 15 претендентов. Организаторы надеются, что это сотрудничество станет началом долгой и интересной истории, в которой будет много захватывающих книг и ярких постановок.

Просмотров:159 В числе организаторов проекта: Централизованная библиотечная система, Заполярный театр драмы и управление благотворительных программ ПАО ГМК «Норильский никель».С этой минуты у всех желающих появилась возможность стать участником фокус-группы и пройти весь путь от литературного текста до его воплощения на сцене.Участники получат доступ к произведениям, выбранным для театральных премьер этого лета, и смогут пообщаться с режиссером в новом общественном пространстве «Зимний сад», которое скоро откроется в здании театра.Чтобы войти в состав группы нужно:записаться по ссылке https://cbs--events.timepad.ru/event/503223/ или по телефону 46-13-41;получить у библиотекарей и прочесть до 10 июня текст пьесы Эжена Лабиша «Дело на улице Лурсин»;прийти на встречу Клуба любителей чтения в Публичной библиотеке, чтобы обсудить прочитанное;выкупить забронированные организаторами акции билеты и посетить спектакль «Кошмар на улице Лурсин»;и, наконец, встретиться с режиссером Андреасом Мерцем в зимнем саду, чтобы поделиться своим мнением.К участию приглашаются все желающие жители Норильска в возрасте от 18 лет. Заявки примут только от первых 15 претендентов. Организаторы надеются, что это сотрудничество станет началом долгой и интересной истории, в которой будет много захватывающих книг и ярких постановок.