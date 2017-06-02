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2 июня 2017, 13:41



Прокуратура Норильска усмотрела нарушения законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности руководителя СО по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю Антон Лобасев, заместитель начальника ОМВД России по г. Норильску Владислав Фальченко, начальник следственного отдела ОМВД России по г. Норильску Юрий Магаськин, оперативные работники прокуратуры г. Норильска и начальники территориальных отделов внутренних дел. Открывая совещания, Евгений Кобозев отметил, что организация работы по укреплению законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям. Указал на наиболее часто допускаемые нарушения закона поднадзорными органами, связанные с волокитой при проведении доследственных проверок по сообщениям о травмах криминального характера и по сообщениям о преступлениях в сфере экономики. Основной причиной нарушения разумных сроков расследования явилось несвоевременное проведение следственных и процессуальных действий, что приводит к нарушению прав потерпевших на доступ к правосудию, а в некоторых случая и утрате доказательств. С докладами по повестке дня выступили представители прокуратуры города, СО по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и ОМВД России по г. Норильску, которые затронули проблемные вопросы взаимодействия правоохранительных органов. Председательствующий потребовал кардинально пересмотреть организацию работы по осуществлению прокурорского надзора и ведомственного контроля за соблюдением требований закона в названной сфере. По итогам состоявшегося обсуждения участниками координационного совещания принято решение об активизации совместной работы по укреплению законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.

Просмотров:145 Координационное совещание руководителей правоохранительных органов по вопросу законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях состоялось под председательством прокурора г. Норильска Евгения Кобозева, сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.В мероприятии приняли участие исполняющий обязанности руководителя СО по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю Антон Лобасев, заместитель начальника ОМВД России по г. Норильску Владислав Фальченко, начальник следственного отдела ОМВД России по г. Норильску Юрий Магаськин, оперативные работники прокуратуры г. Норильска и начальники территориальных отделов внутренних дел.Открывая совещания, Евгений Кобозев отметил, что организация работы по укреплению законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях не в полной мере отвечает предъявляемым требованиям. Указал на наиболее часто допускаемые нарушения закона поднадзорными органами, связанные с волокитой при проведении доследственных проверок по сообщениям о травмах криминального характера и по сообщениям о преступлениях в сфере экономики.Основной причиной нарушения разумных сроков расследования явилось несвоевременное проведение следственных и процессуальных действий, что приводит к нарушению прав потерпевших на доступ к правосудию, а в некоторых случая и утрате доказательств.С докладами по повестке дня выступили представители прокуратуры города, СО по г. Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и ОМВД России по г. Норильску, которые затронули проблемные вопросы взаимодействия правоохранительных органов.Председательствующий потребовал кардинально пересмотреть организацию работы по осуществлению прокурорского надзора и ведомственного контроля за соблюдением требований закона в названной сфере.По итогам состоявшегося обсуждения участниками координационного совещания принято решение об активизации совместной работы по укреплению законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.