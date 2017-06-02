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2 июня 2017, 15:20



Первые перелеты по новому регламенту работы норильского аэропорта прошли без эксцессов.

По словам Леонида Мохова, подготовка к новому режиму работы шла больше года, и старт полетов показал, что прошла она успешно. Гендиректор «Нордстара» пояснил, что лично проверил разделение пассажиропотоков в Сургуте, технологию обработки грузов. Для удобства последней были введены багажные разноцветные маркеры – по одному цвету на рейс. В первый же день пришлось столкнуться с трудностями, к которым готовились: перевозке маломобильных пассажиров, детей без сопровождения. Однако в итоге все участвующие аэропорты и авиакомпании, по его мнению, отработали на твердое хорошо. «Кроме того, произошла неисправность материальной части двух самолетов в Сургуте, в связи с чем – хотя были готовы резервные борты и экипажи, – решили пойти на полуторачасовую задержку и дождаться «своих» рейсов. Неисправность не была существенной: потребовалась замена кнопки подключения генератора на бортовую сеть. Это было быстрее, чем готовить к полету новый самолет. Кстати, в каждом аэропорту есть склады с запчастями, работают линейные станции для поддержания летной годности бортов», - пояснил Леонид Мохов. В течение ближайшей недели во всех основных и запасных аэропортах будет дежурить руководящий состав авиакомпаний и самих портов, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Неожиданностей специалисты ждут лишь от погоды, но и к ним готовы: в каждом городе гостиницы готовы к приему пассажиров, в том числе на длительный период. В Сургуте зарезервированы три гостиницы, в Норильске – две, несколько - в Новом Уренгое. Цеха бортового питания готовы накормить пассажиров в случаях задержек рейсов. Плюс работают запасные аэродромы – Игарка, Нижневартовск, Подкаменная Тунгуска, Туруханск, Североенисейск, Абакан. «Отдельный вопрос – перевозка тел умерших. На самолетах АТР-42 и АТР-72 груз 200 попросту не помещается, потому такой груз можно переправлять на грузовом АН-36 и АН-42 от «Красавиа». По этим вопросам можно обращаться в аэропорт и в авиакомпанию», - пояснил Леонид Мохов. Статистику первых рейсов подвела советник главы Норильска Оксана Алдаева. По ее словам, на 1 июня было запланировано 14 рейсов: шесть по маршруту Красноярск - Норильск, два – в Уренгой и шесть по направлению Норильск – Москва. «Первый рейс из Красноярска вылетал в 4.20 утра и прибыл в 7.45. Все прошло по расписанию. Рейс в Новый Уренгой вылетал в 11.40. Хочу подчеркнуть: на Москву и Красноярск летят самолеты марки АТР, в Уренгой – АН-24, потому пассажиры должны быть готовы к фактической разнице бортов, а то подобные вопросы уже возникали», - отметила советник главы города. Все полеты в Москву прошли спокойно, общее время поездки (с пересадкой) занимает около восьми часов. Длительность рейса на Красноярск возросла лишь на час по отношению к обычному, совершаемому на Боинге. В Сургуте в аэропорту работает комната матери и ребенка, для организации досуга детей авиакомпания установила в аэровокзале игровой комплекс, вчера там прошли викторины, работал аниматор, чтобы скрасить для детей время ожидания рейса на Москву. В полете всех кормили, давали напитки. Словом, перелет был таким же, как и обычно, волноваться об этом будущим пассажирам не стоит. В аэропортах все отработали слаженно, был единственный случай перегруза у одного пассажира в Норильске, но лишние 5 кг он отдал провожающим. В итоге за первые дни нам не поступило ни одного звонка с жалобами», - пояснила она. Члены штаба также отметили, что сейчас билеты из Норильска и обратно есть в свободной продаже, и в некоторых случаях работодатели готовы отпустить своих сотрудников во внеплановый отпуск, если это не наносит ущерба производству.

Просмотров:158 Об этом на заседании оперативного штаба по реконструкции ВПП доложил гендиректор авиакомпании «Нордстар» Леонид Мохов. «1 июня в Норильск и из Норильска начали полеты самолеты малой загрузки. Я назову это уникальным экспериментом для современной гражданской авиации: обычно при столь масштабной реконструкции аэропорт закрывают полностью», - отметил он.По словам Леонида Мохова, подготовка к новому режиму работы шла больше года, и старт полетов показал, что прошла она успешно. Гендиректор «Нордстара» пояснил, что лично проверил разделение пассажиропотоков в Сургуте, технологию обработки грузов. Для удобства последней были введены багажные разноцветные маркеры – по одному цвету на рейс. В первый же день пришлось столкнуться с трудностями, к которым готовились: перевозке маломобильных пассажиров, детей без сопровождения. Однако в итоге все участвующие аэропорты и авиакомпании, по его мнению, отработали на твердое хорошо.«Кроме того, произошла неисправность материальной части двух самолетов в Сургуте, в связи с чем – хотя были готовы резервные борты и экипажи, – решили пойти на полуторачасовую задержку и дождаться «своих» рейсов. Неисправность не была существенной: потребовалась замена кнопки подключения генератора на бортовую сеть. Это было быстрее, чем готовить к полету новый самолет. Кстати, в каждом аэропорту есть склады с запчастями, работают линейные станции для поддержания летной годности бортов», - пояснил Леонид Мохов.В течение ближайшей недели во всех основных и запасных аэропортах будет дежурить руководящий состав авиакомпаний и самих портов, чтобы оперативно решать возникающие вопросы. Неожиданностей специалисты ждут лишь от погоды, но и к ним готовы: в каждом городе гостиницы готовы к приему пассажиров, в том числе на длительный период. В Сургуте зарезервированы три гостиницы, в Норильске – две, несколько - в Новом Уренгое. Цеха бортового питания готовы накормить пассажиров в случаях задержек рейсов. Плюс работают запасные аэродромы – Игарка, Нижневартовск, Подкаменная Тунгуска, Туруханск, Североенисейск, Абакан.«Отдельный вопрос – перевозка тел умерших. На самолетах АТР-42 и АТР-72 груз 200 попросту не помещается, потому такой груз можно переправлять на грузовом АН-36 и АН-42 от «Красавиа». По этим вопросам можно обращаться в аэропорт и в авиакомпанию», - пояснил Леонид Мохов.Статистику первых рейсов подвела советник главы Норильска Оксана Алдаева. По ее словам, на 1 июня было запланировано 14 рейсов: шесть по маршруту Красноярск - Норильск, два – в Уренгой и шесть по направлению Норильск – Москва. «Первый рейс из Красноярска вылетал в 4.20 утра и прибыл в 7.45. Все прошло по расписанию. Рейс в Новый Уренгой вылетал в 11.40. Хочу подчеркнуть: на Москву и Красноярск летят самолеты марки АТР, в Уренгой – АН-24, потому пассажиры должны быть готовы к фактической разнице бортов, а то подобные вопросы уже возникали», - отметила советник главы города.Все полеты в Москву прошли спокойно, общее время поездки (с пересадкой) занимает около восьми часов. Длительность рейса на Красноярск возросла лишь на час по отношению к обычному, совершаемому на Боинге.В Сургуте в аэропорту работает комната матери и ребенка, для организации досуга детей авиакомпания установила в аэровокзале игровой комплекс, вчера там прошли викторины, работал аниматор, чтобы скрасить для детей время ожидания рейса на Москву. В полете всех кормили, давали напитки. Словом, перелет был таким же, как и обычно, волноваться об этом будущим пассажирам не стоит. В аэропортах все отработали слаженно, был единственный случай перегруза у одного пассажира в Норильске, но лишние 5 кг он отдал провожающим. В итоге за первые дни нам не поступило ни одного звонка с жалобами», - пояснила она.Члены штаба также отметили, что сейчас билеты из Норильска и обратно есть в свободной продаже, и в некоторых случаях работодатели готовы отпустить своих сотрудников во внеплановый отпуск, если это не наносит ущерба производству.