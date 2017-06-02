Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 июня 2017, 15:43



Норильские полицейские обеспечили общественный порядок во время карнавального шествия.

По подсчетам стражей порядка, в мероприятиях приняли участие более полутора тысяч норильчан. Мероприятия прошли без происшествий, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:112 В обеспечении общественного порядка во время вечернего карнавального шествия и уличной развлекательной программы, связанных с празднованием Дня защиты детей, были задействованы 36 сотрудников отдела МВД России по г. Норильску.По подсчетам стражей порядка, в мероприятиях приняли участие более полутора тысяч норильчан. Мероприятия прошли без происшествий, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.