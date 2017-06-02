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2 июня 2017, 15:50



В Норильске будут судить мужчину за кражу парфюмерии из магазина.

В результате комплекса оперативных мероприятий установлена причастность к краже ранее не судимого 27-летнего норильчанина. Сотрудники уголовного розыска доставили мужчину в отдел полиции, где он сознался в совершении кражи и вернул 5 наименований похищенной им мужской парфюмерии. Однако возмещением ущерба данный возврат не признан, поскольку парфюмерией злоумышленник уже успел воспользоваться. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование завершено. Дело направлено в суд, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:118 В дежурную часть полиции с заявлением о краже парфюмерной продукции обратилась представитель сетевого магазина, расположенного на Ленинском проспекте. Ущерб от совершенного преступления составил около 14 тысяч рублей.В результате комплекса оперативных мероприятий установлена причастность к краже ранее не судимого 27-летнего норильчанина. Сотрудники уголовного розыска доставили мужчину в отдел полиции, где он сознался в совершении кражи и вернул 5 наименований похищенной им мужской парфюмерии. Однако возмещением ущерба данный возврат не признан, поскольку парфюмерией злоумышленник уже успел воспользоваться.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Расследование завершено. Дело направлено в суд, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.